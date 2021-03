Demanda exige información sobre futuro de centro del ICE en Pensilvania

Nueva York, 30 mar (EFE News).- La organización Se Hace Camino Pensilvania presentó una demanda contra la junta administrativa del condado de Berks, a la que acusa de ocultar información "deliberadamente" sobre acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre el futuro de su centro de detención familiar.

"La demanda al condado es por la falta de transparencia y comunicación" sobre lo que pasará con el centro, dijo Armando Jiménez Carbarin, de Se Hace Camino, que presentó la demanda junto con residentes del condado.

Recordó que el pasado febrero las últimas familias migrantes que estaban en el centro fueron liberadas, lo que según dijo fue el resultado de la lucha de las organizaciones que buscan el cierre de Berks y que sea convertido en un centro de salud y servicios humanos para la comunidad.

La demanda fue presentada ante la Corte de Apelaciones Comunes de Berks por el Centro Sheller para la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple contra la junta del condado, integrada por Christian Leinbach, Kevin Barnhardt y Michael Rivera.

De acuerdo con la abogada Jennifer Lee, el pasado 25 de febrero hubo una reunión en la que los miembros de la junta aprobaron una carta del ICE sobre el futuro del centro de Berks, pero no han hecho público lo ocurrido ese día ni el contenido de la carta, lo en su opinión viola la ley del estado.

Explicó que la ley requiere que la junta haga pública la información sobre sus reuniones para que el público tenga la oportunidad de comentarlas.

De acuerdo con la demanda, los miembros de la junta han estado hablando con el ICE sobre convertir las instalaciones en una prisión para mujeres migrantes, pero se han negado a hacer pública esa información.

"No queremos más familias inmigrantes, ni mujeres ahí. No queremos que este lugar sea un lugar antiinmigrante sino que sirva a la comunidad de Berks. No queremos al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional ahí", sostuvo Jiménez durante la rueda de prensa en que se dio a conocer la demanda.

El activista, miembro de la coalición Shut Down Berks, dijo además que la Administración del presidente Joe Biden debe hacerse responsable por lo que ocurre y pidió al público que escriba a la Casa Blanca y a Alejandro Mayorkas, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, pidiendo que se ponga fin al uso de Berks para detener migrantes.

Los demandantes han pedido al tribunal que ordene una reunión pública para discutir el contenido de la reunión de febrero y de la carta.

A principios de marzo una coalición de cerca de 150 organizaciones bajo Shut Downs Berks (Coalición para el Cierre de Berks) enviaron una carta a Mayorkas pidiendo el cierre del centro y dejando claro que se oponen a los nuevos planes para detener, procesar, encarcelar o someter a mujeres migrantes o cualquier otra persona en esa instalación bajo contrato federal.

La coalición le pidió que use su poder "para luchar contra la deshumanización de los inmigrantes".

"Solicitamos que el ICE rescinda el contrato con el condado de Berks y suspenda cualquier uso del centro para que esta instalación pueda reutilizarse en beneficio de la comunidad", reiteraron.