Latina vigila de cerca sus anticuerpos por temor a una reinfección con covid

Los Ángeles, 1 abr (EFE News).- Lola Gómez sintió que iba a morir cuando se contagió de coronavirus en marzo de 2020. Aunque se recuperó, el miedo a reinfectarse de la covid-19 sigue bien presente y desde hace un año realiza el "experimento personal" de vigilar muy de cerca los anticuerpos que desarrolló.

“Con una enfermedad tan nueva, sin estudios que te puedan advertir qué tanto riesgo tienes de infectarte otra vez, entonces decidí hacerme la prueba de anticuerpos cada tres meses”, cuenta a Efe Gómez, de 43 años.

“El último resultado que recibí a finales de febrero reveló que aún tengo anticuerpos, pero muy pocos”, añade sobre este seguimiento que hace sobre las defensas que su cuerpo ha desarrollado después de infectarse y acabar en el hospital.

UN CAMINO DESCONOCIDO

Tras ser dada de alta, Gómez tardó más de cuatro semanas en recuperarse totalmente, pero le dejó una especie de “estrés postraumático”, un enorme miedo a volver a contagiarse.

“Hablé con mi doctora y me encontré que estábamos navegando en un camino desconocido, que no había cómo saber si estaba o no protegida”, indica.

En este sentido la doctora Yohualli B. Anaya, especialista en medicina familiar del Centro Médico Santa Mónica de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), explica a Efe que aunque la comunidad científica se ha movido a pasos agigantados para entender este virus, aún hay muchas preguntas por resolver.

Incluso advierte que todavía no hay guías sobre cómo interpretar los niveles de anticuerpos en una persona que estuvo contagiada.

“No sabemos qué nivel de anticuerpos es equivalente a la inmunidad o no, si esto depende de la edad, la raza u otros factores”, subraya Anaya.

LA PREGUNTA DEL MILLÓN

Esta incógnita es la que también están tratando de resolver los científicos: cuánto tiempo de inmunidad dan las vacunas que cientos de millones de personas están recibiendo en todo el mundo.

“Es la pregunta del millón. No sabemos todavía si esta vacuna tendrá que ser administrada cada año o si depende de la edad, o lo vulnerable de las personas”, ahonda la doctora.

Anaya añade que la comunidad científica también está preocupada por las diferentes variantes de la covid-19, y si esto podría afectar en los tiempos de inmunidad de la vacuna.

Precisamente este jueves las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna contra la covid-19 sigue siendo altamente efectiva durante al menos seis meses después de administrarse la segunda dosis y que además funciona contra la variante sudafricana del virus.

Según las empresas, la vacuna ha mostrado una efectividad del 91,3 % contra la covid-19 hasta seis meses después de administrarse la segunda dosis y una efectividad del 100 % a la hora de prevenir casos severos, según los definen los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

UNA PRUEBA SUPERADA

A un año de haberse contagiado y emprender su cruzada para conocer más la respuesta de su cuerpo, Gómez cree que sus anticuerpos la protegieron de un segundo contagio en diciembre pasado.

La hispana cuenta que para las fiestas compartió una reunión con una persona que estaba contagiada. Aunque otras personas que acudieron a esta reunión se infectaron, ella se libró de desarrollar nuevamente la enfermedad.

Gómez sigue manteniendo las medidas de seguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social a pesar de que en Texas, estado donde vive, se han puesto fin a las restricciones relacionadas con la covid-19.

Incluso dice que seguirá haciéndolo después que se vacune: “Esto aún no ha terminado, y aunque hay muchos avances en un año (...) creo que debemos ser responsables y seguir con los cuidados”.

Anaya concuerda con la hispana. La doctora recalca que aunque la vacuna es esencial no va a ser la “cura de la pandemia” para mañana, un mensaje que repite todos los días a la comunidad hispana que atiende.

“La vacuna no garantiza que la persona no pueda ser un portador y contagiar a otros, además aún estamos en una etapa muy temprana de la vacunación, y muchas personas vulnerables aún no la reciben”, matiza.

Para este miércoles, más de 97 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, incluidas más de 54 millones de personas que completado su pauta de inmunización, de acuerdo a los datos de CDC.

Desde que comenzó la pandemia Estados Unidos ha registrado 30.467.164 casos positivos de covid-19, y 552.246 decesos relacionados con la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.