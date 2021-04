La Fundación Ricky Martin recibe 150.000 piezas de Old Navy para inmigrantes

San Juan, 2 abr (EFE News).- La Fundación Ricky Martin recibió una donación de 150.000 piezas de ropa de la marca Old Navy para la campaña Together2020 destinadas a menores de edad y sus respectivas familias que son separados en la frontera de Estados Unidos y luego vueltos a reunir.

La entidad informó a través de un comunicado divulgado este viernes de que la iniciativa forma parte de los esfuerzos que llevaron a una alianza con la organización This Is About Humanity para ayudar a ese colectivo inmigrante.

La entrega de la ropa, así como comida preparada, almohadas, frisas (telas de lana) y otro material, se llevó a cabo el sábado 28 de marzo en una actividad tipo "servi-carro" en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

El transporte de las donaciones fue posible por el patrocinio de la línea aérea JetBlue, la cual proveyó el transporte, tanto de la carga como de los voluntarios que fueron parte de la entrega.

"Como parte de los esfuerzos comunitarios que hemos estado llevando a cabo por los pasados meses, nos unimos a 'This is About Humanity' y a nuestros socios corporativos para dar la mano a familias inmigrantes en Los Ángeles", dijo Natalia Parga, coordinadora de Comunicaciones de la Fundación Ricky Martin.

"Sin duda alguna, esta experiencia nos recuerda lo importante de la situación que estas personas están enfrentando y cómo debemos ser 'facilitadores' de los derechos humanos fundamentales a los que todos debemos tener acceso. Es una cuestión de humanidad", indicó.

This Is About Humanity es una organización comunitaria dedicada a concienciar sobre las situaciones que enfrentan los menores de edad y las familias que son separadas al llegar a la frontera y posteriormente reagrupados.

Actualmente estos están representados por "Inmigrant Defenders Law Center".

La entidad originada en el 2018 ofrece servicios de salud mental, orientación legal, vivienda y ayuda para aquellos menores de edad no acompañados.

"Al igual que Ricky Martin Foundation, This is About Humanity sigue apoyando a familias y niños en necesidad, ahora más que nunca durante la pandemia. Nuestras familias que han sido separadas y reencontradas son representadas por el Immigrant Defenders Law Center", comentó, Elsa Collins, una de las fundadoras de This is About Humanity.

"Estas fueron beneficiadas con donaciones de ropa nueva, zapatos, materiales escolares, comida caliente, lo que demuestra que la humanidad sigue viviendo a través de todos los que participaron. ¡Estamos muy agradecidos con la Fundación Ricky Martin y todos los patrocinadores que ayudaron a que el día fuera un éxito!", destacó, Collins.

La empresa de tecnología Medtronic se unió a esta iniciativa humanitaria, con la que también colaboraron la firma de transporte Kan Fly y Mis Amiguitos Foundation.