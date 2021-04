Despedidos por inacción porteros que presenciaron una paliza en Nueva York

Nueva York, 6 abr (EFE News).- Los porteros del edificio de Nueva York frente al que el pasado 29 de abril un hombre propinó una brutal paliza a una mujer asiática de 65 años han sido despedidos por no haber socorrido a la víctima, que tuvo que ser hospitalizada, informó la prensa local.

Según el administrador de este edificio de lujo situado cerca de Times Square, en el barrio de Manhattan, los trabajadores que se encontraban en su interior durante el suceso no siguieron "los protocolos de emergencia y seguridad" requeridos, informa el diario The New York Times, que cita un correo electrónico enviado a los residentes.

El ataque racista fue grabado por cámaras de seguridad y distribuido por la Policía.

En el video podía verse cómo un hombre derribaba a la mujer de una patada en el pecho y luego continuaba golpeándole en la cabeza una vez que esta yacía en el suelo.

El sospechoso, identificado como Brandon Elliot, de 38 años, que pasó 17 años en prisión por el asesinato con arma blanca de su madre y que estaba en libertad condicional desde hacía dos años, fue detenido el pasado 31 de marzo.

En las imágenes se podía también apreciar a los trabajadores del edificio que no intervinieron ni durante ni después de lo ocurrido.

Uno de los despedidos es un portero que aparece en las imágenes y que se ve cómo cierra la puerta de la entrada una vez que el agresor abandona el lugar, y no acude a atender a la víctima.

Estos empleados ya habían sido suspendidos de empleo y sueldo mientras se llevaba a cabo una investigación, según confirmaron entonces representantes de la gestión del inmueble a los medios locales.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, describió el asalto como "totalmente repugnante e indignante", y dijo que era "absolutamente inaceptable" que los testigos no hubieran intervenido.

Los ataques contra personas de origen asiático en Estados Unidos se han disparado desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Desde marzo de 2020 hasta finales de ese año, la organización "Stop Asian American and Pacific Islander Hate" (Paren el odio a los estadounidenses asiáticos y de las islas del Pacífico) registró casi 2.800 denuncias de "odio antiasiático" por todo el país, 240 de ellas incluyendo un ataque físico.