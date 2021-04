Gobernador de Texas reporta presunto abuso a niños en instalación migratoria

Los Ángeles, 7 abr (EFE News)- El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este miércoles que ha recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en una instalación migratoria en San Antonio.

En una conferencia de prensa cerca del estadio Freeman Coliseum, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente, Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el estadio para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de covid-19 no están siendo separados de los sanos.

“La Administración de (el presidente Joe) Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación, y los niños que están en ella deben ser trasladados a otras instalaciones federales donde el Gobierno tenga el espacio, el personal y los recursos para asegurar su seguridad”, declaró.

Añadió que el Gobierno de Biden “causó esta crisis y en repetidas ocasiones ha fallado en su deber de abordarla”.

También dijo que ha ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers investigar los reportes de abusos contra los niños en el estadio.

El Freeman Coliseum actualmente alberga a unos 1.300 niños migrantes, mientras el estado experimenta un incremento en los cruces ilegales desde la frontera con México.

El Gobierno federal ha establecido diversos sitios en Texas para albergar temporalmente a los niños migrantes.

El gobernador republicano ha formulado numerosas y fuertes críticas a la Administración Biden por su manejo de la situación migratoria, y el pasado 30 de marzo envió una carta a la vicepresidenta Kamala Harris urgiéndola a visitar cuanto antes la frontera y tomar prontas decisiones para enfrentar la "crisis" migratoria.

"Ahora que el presidente Joe Biden la ha nombrado zar de la frontera, a cargo de la respuesta de la Administración, me gustaría expresarle los problemas y amenazas que las políticas de ‘frontera abierta’ de esta Administración están causando", dijo Abbott en su misiva.

Indicó que estas políticas solo están enriqueciendo a los cárteles y a los traficantes de humanos, quienes en algunas ocasiones trafican con menores de edad en condiciones inhumanas y los exponen al abuso y el terror.