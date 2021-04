García debuta con 4 sobre par en Augusta: "Ha sido peor de lo que me hubiera gustado"

Augusta (Georgia, EEUU), 8 abr (EFE).- El español Sergio García, que debutó este jueves en el Masters de Augusta con cuatro golpe sobre el par del campo, admitió que su debut fue peor de lo esperado y se mostro especialmente crítico con su uso del drive.

“Ha sido peor de lo que me hubiera gustado. Es siempre bonito volver y estar aquí otra vez después de haberlo fallado en noviembre. Es una pena no haber driveado mejor la bola, pero bueno. Son cosas que ocurren”, explicó el castellonense tras finalizar su recorrido.

“No he driveado como hay que drivear. Este no es el Augusta de hace 20 años en el que pegarle mal y había mucho sitio. Hay que darle bien porque si no te lo complicas mucho yendo a los greenes. Se ha vuelto un campo bastante estrecho, aunque no lo parezca y te exige mucho” continuó.

“No he estado todo lo bien que me hubiera gustado desde el tee y debido a eso se me ha complicado la vuelta. Hay veces que las cosas no salen como uno desea. Mañana saldremos, intentaremos jugar lo mejor posible y ver si poco a poco nos vamos metiendo en el torneo. Es lo único que puedo hacer” finalizó Sergio García.