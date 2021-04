Los latinos, menos renuentes a la vacuna de la covid que la población de EEUU

Washington, 14 abr (EFE News).- El 13,3 % de los latinos expresó renuencia a tomar alguna de las vacunas contra la covid-19, comparado con el 15,8 % de los adultos en la población general, según una encuesta de la Oficina del Censo dada a conocer este miércoles.

La encuesta consideró las actitudes de la población en general y de grupos étnicos y raciales desde enero y hasta fines de marzo hacia las vacunas para contener la pandemia causada por el coronavirus.

En la encuesta del 18 de enero, el 6,9 % de los adultos latinos indicaba que "definitivamente no" se pondría la vacuna, comparado con el 8,7 % de la población general, mientras que otro 11,6 % indicó que "probablemente no" lo haría, por el 12,7 % del total de los consultados.

La encuesta más reciente, del 29 de marzo, encontró una reducción de la renuencia tanto en la población en general como entre los latinos, al pasar del 21,5 % entre los que "definitivamente no" o "probablemente no" irían a recibir la vacuna al 18,5 %, mientras que en el caso de los hispanos pasó del 15,6 % al 13,3 %.

Entre la población en general, el 48,7 % de los renuentes a vacunarse mencionó como razón la preocupación por los efectos secundarios de la inmunización y el 38,6 % se mantenía a la espera observando los resultados.

Un 36,1 % de lo los reticentes señaló que no confía en la vacunas para la covid-19; un 28,6 % indicó que no confía en el gobierno y un 27,6 % cree que no necesita la vacuna.

Al momento de la última encuesta, los asiáticos eran los menos renuentes a ponerse la vacuna (4,6 %), seguido por los latinos (13,3 %), los blancos no hispanos (16,1 %), afroamericanos (18,5 %) y los de dos o más razas pero ninguna de ellas de origen hispano (24 %).

Esta encuesta se realizó antes de que este martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recomendasen la suspensión del uso de la vacuna de Johnson & Johnson tras haber registrado seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo "raro y grave".

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), más de 192 millones de personas en EE.UU. han recibido vacunas para la covid-19, y la agencia tiene datos de grupo étnico o raza sobre aproximadamente el 55 % de los vacunados.

Los latinos, que son el 18,5 % de la población del país, son el 11,1 % de las personas que han recibido al menos una dosis de estas vacunas y el 9,1 % de quienes han completado su pauta de inmunización.