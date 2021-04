Uno de cada 15 inmigrantes en custodia del ICE está contagiado de covid-19

Los Ángeles, 15 abr (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfrenta el mayor número de contagios de covid-19 entre los indocumentados recluidos en sus centros de detención, uno de cada 15, justo cuando ha comenzado a elevar el número de inmigrantes bajo su custodia.

Al menos 985 inmigrantes detenidos por el ICE actualmente están en aislamiento por haber dado positivos al coronavirus, según los datos de la agencia al 14 abril.

MÁS CONTAGIOS, MÁS EN LAS CÁRCELES

El aumento de contagios se da precisamente cuando el ICE ha incrementado el número de inmigrantes en sus centros de detención. En un lapso de 10 días, la agencia puso bajo su custodia a más de 1.000 extranjeros, y de 14.315 que mantenía detenidos el 2 de abril pasó 15.344 el 12 de abril.

Según las cifras, uno de cada 15 migrantes detenidos está lidiando con el contagio actualmente.

En un comunicado enviado a Efe, la agencia indicó que “desde el brote de la covid-19, el ICE ha tomado amplias medidas para proteger a todos los detenidos, el personal y los contratistas”.

LLUEVEN CRÍTICAS

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes en todo el país han advertido que las actuales cifras de contagio son una muestra de las pobres condiciones sanitarias de la agencia en medio de la pandemia.

“Este reporte nos confirma que los centros de detención no son aptos para mantener la salud y el bienestar de los inmigrantes”, dijo a Efe Armando Carmona, de la Coalición de Justicia para Inmigrantes, que ha abogado porque los detenidos del ICE sean liberados durante la pandemia.

La cifra de 985 positivos representa 553 contagios más que el pasado 13 de marzo cuando, según los datos del ICE había 432 inmigrantes contagiados bajo custodia de las autoridades migratorias.

Para el 9 de diciembre de 2020, el ICE tenía a 492 inmigrantes contagiados en sus centros de detención. Uno de los picos más altos se presentó el 25 de septiembre con 582 contagiados.

CENTROS CON FAMILIAS, LOS MÁS AFECTADOS

El mayor contagio se registra actualmente en las instalaciones del Karnes County Residential Center, en Texas, que alberga a familias con niños. Otro foco del coronavirus está en el South Texas Family Residential Center en Dilley, con 102 contagios entre los padres y niños que están bajo custodia del ICE.

En un comunicado reciente Tae D. Johnson, director interino de ICE, advirtió que la agencia firmó un contrato a corto plazo con la división sin fines de lucro Endeavors para proporcionar albergue temporal y servicios de procesamiento para familias que no han sido expulsadas.

El contrato de 86,9 millones proporciona 1.239 camas y otros servicios necesarios. Las familias recibirán una evaluación de salud integral que incluye pruebas de covid-19.

MÁS TRASLADOS, POCOS VACUNADOS

Activistas como Marú Mora Villalpando, de la organización La Resistencia, apunta sus críticas a los traslados desde las cárceles locales a los centros de detención migratoria. “Esto es llevar el virus de un lugar a otro”, subraya.

Añade que el proceso de vacunación en estos centros no está siendo tan efectivo porque tanto los guardias como los inmigrantes han rechazado la inmunización.

Carmona subraya que por más de un año los activistas han estado insistiendo en la liberación de los inmigrantes, y que en la mayoría de casos se ha tenido que recurrir a las cortes.

“El problema es que existen contratos de lucro que ayudan a las corporaciones como GEO a obtener millones de dólares a costa del sufrimiento de la nuestra comunidad”, valoró.

El aumento del número de contagios se da a pocas semanas de que se revelara un informe de la Oficina del Inspector General que vigila al Departamento de Seguridad Nacional sobre las condiciones peligrosas en el Centro Correccional de La Palma, un sitio de detención del ICE en Eloy, Arizona.

La investigación confirmó el uso peligroso de la fuerza, el abuso y la falta de atención médica en La Palma cuando la pandemia se presentó.

Además reveló que el ICE no proporcionó equipo de protección básico a los detenidos, no requirió que los guardias usaran máscaras y "no hizo cumplir las precauciones contra la covid-19, incluidas las cubiertas faciales y el distanciamiento social", entre otras cosas que han contribuido al brote generalizado en ese lugar.

Actualmente La Palma tiene 128 inmigrantes lidiando con la enfermedad. En total hasta este miércoles 898 personas se han infectado en este sitio desde marzo del 2020.

Desde que comenzó la pandemia el ICE ha detectado 11.654 casos de covid-19 entre los detenidos. Nueve inmigrantes bajo su custodia han muerto por causas relacionadas con el virus.

No obstante, los activistas quieren que se incluya en las cifras la muerte de inmigrantes como Martín Vargas Arellano, que falleció el 3 de marzo 72 horas después de ser liberado por el ICE tras permanecer casi dos años en el centros de detención de Adelanto, California, y haber sido infectado de covid-19.