Benicio del Toro y Zoe Saldaña se unen en campaña educativa sobre vacunas

Nueva York, 20 abr (EFE News).- Los premiados actores Benicio del Toro y Zoe Saldaña unieron sus voces en una campaña en español e inglés lanzada este martes que busca educar a los latinos sobre la desinformación que ha surgido sobre la vacuna de la covid-19, para que tomen una decisión basada en hechos científicos.

De acuerdo con Del Toro, que participó hoy en una conferencia de prensa para anunciar la campaña que escribió y produjo, no se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer sino que tome una decisión bien documentada.

En la campaña "La verdad: Vacunas" Del Toro y Saldaña conversan con el doctor Gustavo del Toro, hermano del actor y director médico del Wyckoff Heights Medical Center en Nueva York, al que hacen preguntas como qué documentos se necesitan para recibir la vacuna, si estas funcionan, cómo se produjo la vacuna tan rápido o "por qué debo vacunarme".

El actor y productor pregunta a su hermano en el vídeo si los indocumentados podrían recibir la vacuna y también si al vacunarse hay cambios en el ADN.

"El propósito de vacunar a todos es proteger a todos en este país. No debe haber discriminación por ningún motivo, incluido el estado migratorio o la ciudadanía", señala el galeno, quien aclara que el material genético de las vacunas Pfizer-BioN Tech y Moderna no tienen la capacidad de entrar al material genético del ser humano, que son eficaces y que no contraerán el virus al inocularse.

El actor recordó en la conferencia que esta campaña nació luego de que hace un año perdiera a un tío por la covid-19 y de conocer la situación con la pandemia a través de su hermano en el hospital del condado de Brooklyn, uno de los epicentros en Nueva York.

Aseguró que debido a ello estuvo enterado de primera mano de los retos que enfrentaba el personal sanitario en 2020, cuando la pandemia azotó con fuerza. También recordó que su hermano se contagió debido a su trabajo así como su cuñada a través de este.

Del Toro dijo además que tras llegar al país el primer cargamento de vacunas el pasado diciembre su hermano le expresó su preocupación por la baja tasa de participación entre las comunidades latinas, lo que atribuyó a la falta de información confiable y de alcance a este grupo.

"Decidimos que podíamos ayudar creando una conversación en español e inglés en un formato de preguntas y respuestas acerca de las vacunas", tras lo cual se comunicó con Saldaña con la idea que tenían en la que su hermano proveería la parte científica, explicó.

"Zoe entendió rápidamente, ella es una persona muy involucrada con la comunidad y se unió al proyecto", agregó y recordó que es la primera vez que hace este tipo de iniciativa.

Dijo además que se comunicó con Junket Productions para llevar a cabo la filmación, así como con el doctor Ramón Tallaj, fundador de la red de médicos latinos Somos, que exhorta al público al final del vídeo a buscar en su página los centros de inoculación, y con el activista Henry Muñoz, fundador de la coalición Momento Latinos, que se unieron al proyecto.