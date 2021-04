El español Santiago Colomo, fuerte aspirante al Óscar a efectos visuales

Los Ángeles, 22 abr (EFE News).- "Yo no estoy acostumbrado a estar en cámara, a los focos... no somos actores", explica a Efe un tímido Santiago Colomo, que el domingo podría convertirse en el primer español que gana un Óscar a los mejores efectos visuales.

En una categoría dominada por nombres anglosajones, este madrileño afincado en Londres aspira a la estatuilla dorada por su trabajo en "The One and Only Ivan", una película de Disney protagonizada por Bryan Cranston y una decena de animales creados digitalmente que ha llamado la atención de la industria cinematográfica.

Colomo y su equipo ya han ganado otro premio otorgado por el gremio de profesionales de efectos visuales con el que se sitúan como favoritos en una categoría en la que también compiten "Love and Monsters", "The Midnight Sky", "Mulan" y "Tenet", esta última vencedora en los Bafta.

"Todos los premios sientan bien (ríe), quizás lo del Óscar es un poco más estresante porque todo cambia un poco más. Pero es genial", afirma durante una videollamada.

ESPECIALISTA EN CREAR ANIMALES DIGITALES

El español trabaja desde hace más de diez años en una empresa especializada en "crear animales que actúan".

Y los animales resultan muy familiares, pues Colomo figura en los créditos de películas como "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian" (2008), "Guardians of the Galaxy" (2014) y "The Jungle Book" (2016), esta última ganadora del Óscar, aunque el madrileño no era uno de los titulares a los que la Academia de Hollywood envía una copia de su famoso galardón.

"Cuando haces animación, meterte en una cara es lo más complicado", detalla sobre su trabajo.

En "The One and Only Ivan" no solo tuvo que crear la expresión de una cara, pues fueron diez los animales a los que dieron vida para la fábula animalista que Disney+ estrenó este verano, casi ochenta años después de "Dumbo" (1941).

La cinta cuenta la historia de Ivan, un gorila que forma parte de un espectáculo circense y cuya vida da un giro de 180 grados cuando aparece una pequeña elefanta llamada Ruby que acaba de ser capturada y anhela la libertad.

"Si lo comparo con otras películas, esta parecía más complicada -explica-. Hicimos más de 1.000 planos y en casi todos aparece un animal hablando junto a un actor".

Colomo recomienda ver la cinta en inglés para apreciar mejor la sincronía de la animación con los diálogos, obra de un reparto de voces estelar: Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren y Sam Rockwell, entre otros.

¿El problema? Que por muy buena actuación que hagan todos ellos, al final tienen como referencia una línea de audio con la que mezclar cualidades humanas y animales.

"Grabamos un día entero en un zoológico de Inglaterra para conocer sus gestos", cuenta Colomo, quien de pequeño siempre quiso ser biólogo o animador de dibujos clásicos.

Años después ha conseguido unir esas dos pasiones y, de paso, la posibilidad de llevarse el mayor reconocimiento del mundo del cine.

VIVIRÁ LA GALA DESDE LONDRES

No podrá, sin embargo, acudir a Los Ángeles y vivir la gala junto al otro español nominado, Sergio López-Rivera (mejor maquillaje por "Ma Rainey's Black Bottom"), ya que al ser un equipo de cuatro personas no han conseguido cuadrar el viaje para cumplir con la estricta cuarentena previa que exige la Academia a los invitados.

Aunque estará en la ceremonia desde un segundo escenario dispuesto para la ocasión en Londres, donde habrá más candidatos en la misma circunstancia, como Olivia Colman y Anthony Hopkins, ambos nominados por "The Father".