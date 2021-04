El juicio al autor de la matanza en Parkland comenzará en septiembre

Miami, 22 abr (EFE News).- La magistrada Elizabeth Scherer, del condado Broward (Florida), dio a conocer este jueves que el juicio contra el joven Nikolas Cruz, el autor confeso de la matanza en una escuela secundaria de Florida que se cobró 17 vidas, deberá comenzar en septiembre de este año.

Durante una audiencia celebrada hoy, la jueza señaló que la próxima semana va a introducir una orden con las fechas específicas para la selección del jurado y los plazos de mociones previas al juicio.

Scherer dijo que ha sido informada de que para entonces el tribunal estará abierto y que la selección del jurado se podría llevar a cabo en la gran sala de reuniones del tribunal si fuera necesario.

En la audiencia de este jueves, Cruz, de 22 años, no compareció, pero su abogada defensora Melisa McNeill no se opuso a un eventual inicio de juicio en septiembre, aunque dijo que debido a la pandemia no han podido reunirse en persona con el acusado durante más de un año y que tienen mucho trabajo por delante.

La magistrada señaló que hasta septiembre hay cinco meses en los que se puede completar el trabajo pendiente y lo que haga falta se puede abordar en ese momento.

El pasado mes de febrero se cumplieron tres años de la matanza perpetrada por Cruz en el instituto Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, localidad a unas 46 millas (75 km) al norte de Miami.

El joven fue detenido el mismo día del tiroteo y confesó a la Policía haber disparado con un fusil de asalto AR-15 a quienes encontró a su paso, dejando 17 muertos y otros 17 heridos.

La Fiscalía va a pedir la pena capital para el joven y la defensa ha dicho repetidamente que Cruz está dispuesto a declararse culpable para ser condenado a cadena perpetua y no a muerte.