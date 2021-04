"Nomadland" arrasa en los premios Spirit y se acerca aún más al Óscar

Santa Mónica (CA), 22 abr (EFE News).- Si aún quedaban dudas sobre cuál es la favorita para los Óscar del domingo, "Nomadland" acaba de despejarlas todas después de arrasar esta noche en los premios Spirit del cine independiente (Spirit Awards).

La cinta dirigida por Chloé Zhao sumó cuatro victorias: mejor película, mejor dirección, mejor montaje y mejor fotografía en unos galardones conocidos como "los Óscar del indie" y en los que también triunfaron "Sound of Metal" -con tres reconomientos-, "Promising Young Woman" -con dos- y "Minari" -con uno-.

Estos premios se entregan tradicionalmente un día antes de la gran gala de la Academia de Hollywood en la playa de Santa Mónica (EE.UU.), pero la pandemia obligó a organizar una entrega virtual.

La cancelación de grandes estrenos durante el año pasado también ha provocado que los filmes destacados por los Spirit se parezcan más que nunca a los aspirantes a los Óscar, que acogerán una de las ediciones menos comerciales de su historia.

"Es importante ser auténtico en todo lo que haces", aseguró Zhao tras ganar el premio Spirit a la mejor dirección por "Nomadland", un largometraje que también ha triunfado en los BAFTA y en los Globos de Oro.

CHLOÉ ZAO MÁS CERCA DE HACER HISTORIA

El domingo, la directora podría igualar el récord de Walt Disney (el cineasta, no la compañía) como la persona con más triunfos en una gala de los Óscar, pues su nombre figura en cuatro categorías: mejor película, dirección, guion y montaje.

En los Spirit ganó tres de esos galardones, además de mejor fotografía, pero perdió el reconocimiento al mejor guion en favor de "Promising Young Woman", de Emerald Fennell,

Aunque esta circunstancia no sería impedimento para Zhao en los Óscar, ya que según su reglamento ambas películas competirán en apartados diferentes: guion original ("Promising Young Woman") y guion adaptado (Nomadland).

En el premio a la mejor actriz protagonista también se impuso la desgarradora actuación de Carey Mulligan en "Promising Young Woman" frente al trabajo conmovedor de Frances McDormand en "Nomadland".

"SOUND OF METAL", LA OTRA TRIUNFADORA DE LA NOCHE

"Sound of Metal", la historia sobre un baterista exdrogadicto que tras rehacer su vida gracias a la música pierde la capacidad de oír, fue la otra ganadora de los Spirit con tres victorias.

Su protagonista, Riz Ahmed se impuso al desaparecido Chadwick Boseman ("Ma Rainey’s Black Bottom") en el premio a la mejor actuación, dejando así que la carrera por al Óscar al mejor actor protagonista, donde competirán de nuevo, esté más abierta que nunca.

La película también se llevó el galardón al mejor debut en un largometraje para su director Darius Marder y al mejor actor secundario para Paul Raci.

Por su parte, Yuh-jung Youn, quien encarna a la carismática abuela de "Minari", ganó como mejor actriz secundaria con un papel que le ha garantizado menciones en prácticamente todos los premios de la temporada.

Entre otras anécdotas del palmarés, "Never Rarely Sometimes Always" no se llevó ningún trofeo a pesar de que era la película que partía con más nominaciones, un total de siete, y de que fue una de las sensaciones del Festival de Sundance de 2020.

“I MAY DESTROY YOU” Y “UNORTHODOX” DESTACAN EN EL APARTADO DE TELEVISIÓN

Por primera vez en su historia, los Spirit entregaron premios a ficciones televisivas que se repartieron entre "Unorthodox" y "I May Destroy You", con dos victorias cada una.

Finalmente el documental chileno "The Mole Agent", que también aspira al Óscar, no ganó en unos Spirit que reconocieron a "Crip Camp".