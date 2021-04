Edward James Olmos anuncia su papel más importante en más de 30 años

Miami, 27 abr (EFE News).- Edward James Olmos es una leyenda viviente. El primer escalón para lograr ese título fue su papel como el maestro Jaime Escalante en la galardonada película “Stand and Deliver” (1988), por el que fue nominado al Óscar. El actor aseguró en entrevista con Efe que por fin ha logrado encarnar "a otro personaje tan importante como aquel”.

El nombre del papel que lo tiene tan entusiasmado es el de Joe Amable-Amo, un ejecutivo sesentón que ha perdido la fe en Dios a raíz de intensas tragedias familiares. El enviado del Cielo para devolvérsela es el comediante George López. Ambos protagonizan la película “Walking with Herb”, que se estrena este 30 de abril.

“Yo recibo muchísimas propuestas, guiones y ofertas todo el tiempo y suelo decir que me las manden a mi oficina, pero en este caso fue todo un honor que me llegara este proyecto”, aseguró.

“Walking with Herb” es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Joe Bullock, pero fue adaptado al cine por el galardonado dramaturgo Mark Medoff, cuya obra (transformada en película) “Hijos de un dios menor” lanzó las carreras de William Hurt y Marlee Matlin.

Medoff creó el protagonista con Olmos en mente. “Me emocioné muchísimo, pues soy fan de su trabajo, en especial sus obras en Broadway, y puedo decir sin ninguna duda que esta película y este papel son lo más importante que he hecho desde ´Stand and Deliver´", subrayó Olmos.

El artista, una de las caras más visibles de la comunidad latina en Hollywood, no solo se refiere a su papel, que define como “el símbolo de todos los que hemos tenido pérdidas tan grandes que dudamos de todo”.

“Es un hombre que somos muchos, y más durante esta pandemia”, abundó.

Joe Amable-Amo “simboliza la esperanza”, afirmó. Y no solo en la película, sino en el cartel. No todos los días hay una película de Hollywood con dos latinos como protagonistas, menos con dos hombres con más de seis décadas.

George López cumplió 60 años el 23 de este abril. Edward James Olmos llegó a los 74 en febrero.

ESPIRITUALIDAD SIN RELIGIÓN

“Otra cosa que me gustó mucho del proyecto fue que el tema de la fe en Dios no está presentado desde un contexto de la religión, sino de la espiritualidad”, indicó Olmos. De hecho, le pareció “delicioso” que se haya escogido a un comediante “irreverente” como López para interpretar al mensajero de Dios.

“George es el hombre más dulce que existe. Es dedicado, buen amigo y muy trabajador. Muy ético. Fue una gran experiencia trabajar con él”, afirmó el artista. El elenco pasó una buena temporada en la ciudad texana de Las Cruces, donde transcurre la película.

La actriz estadounidense Kathleen Quinlan, nominada al Óscar por su papel como la esposa de Tom Hanks en “Apollo 13”, comentó a Efe que “trabajar con Eddie y George fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera artística; son hombres muy especiales”.

Poder participar en una película encabezada por latinos es para ella “una forma de pagar a todos los latinos que me dieron la bienvenida cuando me mudé sola en Los Ángeles; me cuidaron y hasta me alimentaron”.

“Si no fuera por ellos yo no habría sobrevivido”, aseveró.

“Walking with Herb” se estrena este jueves 30 de abril y se podrá ver en el cine por tres días, a través de Fhantom Events.

EL FUTURO Y LOS 120 AÑOS

Olmos siente que así como Quinlan hay muchos en la comunidad blanca que son aliados de los latinos y que “pronto” podrían impulsar una mayor presencia de estos en el cine.

Como uno de los artistas que más han luchado por expandir el espacio para los latinos en Hollywood, Olmos está convencido de que “estaré vivo” para ver el momento en el que “la presencia de los latinos en la pantalla se equipare al porcentaje que tenemos en la población del país”.

Según las cifras preliminares del Censo de 2020, los latinos representan casi el 20 % de los habitantes de Estados Unidos, aunque el artista cree que “somos más”. Actualmente, solo tienen 4 % de la presencia en la pantalla.

“Vamos lento, pero vamos avanzando”, subrayó, pero espera tener tiempo, pues su plan es vivir hasta los 120 años gracias a una dieta totalmente vegana y ejercicio vigoroso y diario, específicamente el crossfit.