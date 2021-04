Joss Favela dice que "quería ir a la luna y se fue para otro lado"

Ciudad de México, 30 abr (EFE News).- Hogareño y soñador es como el cantante mexicano Joss Favela se define. El también compositor y productor ha dedicado su vida a perseguir la meta de tener un lugar en la industria musical y lo ha logrado.

Y a sus 30 años se ha consolidado como cantautor y ahora rinde homenaje a los sonidos más clásicos de su natal Sinaloa.

"Yo no tengo un papá artista, un tío que se dedique a esto, nadie de mi familia se dedica a esto. No sabía nada sobre cómo empezar y a lo mejor todavía no sé nada, pero en ese entonces sabía menos. Yo quería ir a la luna y me fui para otro lado", contó Favela en entrevista con Efe sobre sus inicios en el medio artístico.

Según recordó, ese "otro lado" fue un camino de crecimiento que lo forjó "como persona, no como artista", precisó, pues fue una serie de trabajos duros que le dieron grandes satisfacciones y enseñanzas.

"Me di cuenta de lo difícil que era la vida y cómo era el mundo. Yo me fui al Distrito Federal, actual Ciudad de México, y andaba en el metro, puse una taquería en la que asaba la carne y si me llamaban para grabar una novela iba sin ser actor. Tenía que comer, hice comerciales, vendí becerros, hice todo lo que tiene que hacer una persona que está luchando", aseguró.

Con 18 años Joss se hizo de un puesto de tacos estilo Sinaloa en la banqueta de una calle de la ciudad. "Cuando me contrataron en la primera disquera yo ganaba más en los tacos que de cantante al principio", recordó sonriente.

Para ese entonces Joss ya había conocido la emoción de estar en un escenario imponente. A los 13 años pisó el escenario del programa de televisión "Código Fama 2" y desde entonces su ilusión no paró.

Pero a pesar de ese episodio, Joss consideró que su carrera artística comenzó con el disco "Hecho a mano" que vio la luz en el 2016 y detrás de su faceta como cantante ha brillado también su talento como compositor de grandes artistas como Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Banda MS, entre otros.

"LLEGANDO AL RANCHO"

Este viernes Favela ha revelado el resto de canciones que componen su disco "Llegando al rancho", un material que mostró poco a poco desde el 2020 y que es en esencia una celebración del sonido de banda sinaloense más clásico en un tiempo en el que la banda vive una transformación y muchas de fusiones géneros.

"Para este disco quise invitar a los ingenieros que grabaron los primeros discos de música de banda, a músicos 'de antes' y por eso es clásico el sonido, pero al mismo tiempo las letras no son tan clásicas. ¿Cómo voy a llegar al rancho de Caitime si no es con música de banda?", se cuestionó Favela.

El nombre del disco salió de la canción homónima que escribió en Miami, pues el cantante que se define como hogareño y familiar, no podía sacar de su cabeza las ganas de estar en el lugar en el que comparte techo con sus padres.

"Estaba grabando un programa de televisión en Miami y la compuse allí, siendo tan bonito Miami y yo joven, lo único que quería era estar en mi casa donde literalmente no hay nada", dijo Joss.

El resto de las canciones como "Te dije" o "Ya no quiero andar contigo", exponen intensos temas de amor y desamor, que si no los está viviendo en la actualidad "los recuerda" para mantener encendida la inspiración.

"Las canciones me las dicta un viejito del rancho, se las cambio por un refresco y un pan", bromeó el autor y añadió: "Me ha tocado la suerte de vivir muchas cosas, no todas las mujeres saben inspirar canciones, pero para fortuna mía, todas las mujeres con las que he estado han sido de las que sí inspiran canciones".

Aunque algunas canciones de "Llegando al rancho" fueron escritas en pandemia, no considera que este disco describa sus vivencias en estos tiempos, por eso tiene pensado sacar un disco de "todas las canciones que escribí encerrado", pues confiesa que su producción de letras nunca para.