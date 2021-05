Cristian Nodal y GeraMx en lista de Billboard de los 10 temas más populares

Miami, 3 may (EFE News).- La música regional mexicana se colocó este lunes por primera vez en los codiciados 10 primeros lugares de la Billboard 200, lista que registra a las canciones más populares del mundo.

El logro es cortesía de los jóvenes artistas mexicanos Christian Nodal y GeraMx, quienes han causado un fenómeno con su canción "Botella tras botella", una fusión del regional mexicano y el hip hop que fue estrenada hace 10 días.

La canción debutó en el número cuatro de la lista Billboard 200 y en el noveno de la Billboard 200 excluyendo Estados Unidos. Es la primera vez que una canción de música mexicana llega a esos niveles de popularidad mundial.

Nodal, quien en 2018 logró su primer Latin Grammy y con 18 años, reveló que el tema se viralizó incluso antes de salir "porque yo lo puse en mi canal de Twitch mientras estaba jugando y alguien tomó ese pedazo, lo puso en TikTok y se fue a un impacto que ni él ni yo habíamos planeado, ni siquiera estaba en nuestros planes sacar la canción".

Para GeraMx, a la locura en las redes sociales se suma que "Botella Tras Botella" es para él "es un himno, un himno de la fiesta, de los amigos. Me recuerda a los mejores momentos que he pasado como artista, dando conciertos, brindando con la adrenalina después de un gran show, estando de gira con un desamor en la mente o con un amor en la mente; todo eso involucra este sencillo".

La canción fue escrita por ambos artistas, con el apoyo de Denilson Meléndez, Víctor García, Erick Gutiérrez y Edgar Barrera. Los dos últimos también fueron los productores.

"Botella tras botella" además ha superado las 83 millones de visualizaciones y encabezan la lista de canciones latinas en Spotify.

Por otra parte, el remix de "Save Your Tears", de The Weeknd y Ariana Grande, llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 que excluye a Estados Unidos, mientras que la Billboard 200 Global está esta semana encabezada por "Montero (Call Me by Your Name)" de Lil Nas X.

Las dos listas globales de Billboard son creadas con información de ventas y escuchas en las plataformas de audio en 200 países. Ambas son actualizadas semanalmente.