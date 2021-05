J Balvin pide ayuda internacional para salir de la "guerra civil" en Colombia

Miami, 4 may (EFE News).- El artista colombiano J Balvin denunció este martes la crisis política y la violencia que vive su país, que calificó de "guerra civil" después de que las protestas se hayan saldado con al menos 19 personas muertas y unas 800 personas heridas.

"En Colombia hay ahora una guerra civil y no hay palabras para describir lo que está pasando", alertó el cantautor un encuentro con la prensa internacional para hablar sobre su documental, "The Boy from Medellín", que se estrena este viernes.

El músico de Medellín confesó que no había dormido la noche anterior de la preocupación y buscando ideas sobre "cómo ayudar" a su país.

Tanto es así que la pasada madrugada publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en español e inglés en el que aseguró que en Colombia se "perdió el control de la situación" y se necesita "paz y amor".

J Balvin pidió a sus compañeros y estrellas del mundo de la música y el deporte, entre otros, a ayúdarle a difundir el mensaje de que es necesitario "detener esta guerra civil sin sentido" en Colombia, pues se ha convertido en algo de "derechos humanos".

Su mensaje está acompañado de un imagen de una bandera de Colombia bocaabajo, con el escudo en su parte central y llena de manchas que parecen ser de sangre seca.

J Balvin se refería a casi una semana de protestas contra una anunciada reforma tributaria por parte del gobierno del presidente, Iván Duque, durante las que han muerto 19 personas y provocaron la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

A finales de 2019, cuando se filmó el documental de Balvin, que se estrena este 8 de mayo en Amazon Prime Video, tuvo lugar en Colombia otra ola de protestas, que incluyó un paro general.

La duda del artista sobre si opinar en sus redes sociales sobre el tema es reflejada en la pieza audiovisual, así como su disgusto al ser calificado de "tibio" por no reaccionar a la situación.

"Lastimosamente Colombia está pasando otra vez por un proceso mucho peor (ahora). Estoy triste y sin dormir. No he dormido de pensar de qué otra manera puedo ayudar mientras estoy trabajando", expresó ante la prensa internacional.

"Quisiéramos que, a través del amor y la tolerancia y la conversación, pudiéramos hacer algo", porque, indicó, "el odio genera más odio".

El músico dijo que el país debe analizar como acercar posturas para solucionar esta "situación tan compleja".

Poco después del mensaje de J Balvin en las redes sociales, decenas de artistas como Justin Bieber, Shakira, Pedro Capó, Luis Fonsi, Nicky Jam, Natti Natasha y la actriz Gaby Espino, entre otros, se sumaron a su llamado y al de otros colombianos del mundo del entretenimiento como Maluma, Juana Acosta y Juan Pablo Raba.