López Obrador espera convencer a EE.UU. sobre reforestación en Centroamérica

Ciudad de México, 7 may (EFE News).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera que la reunión este viernes con la vicepresidenta, Kamala Harris, sirva para atraer inversiones hacia Centroamérica con su programa estrella de reforestación, Sembrando Vida.

Cuestionado por la prensa minutos antes de su encuentro virtual, programado para las 9 am hora local (10 am ET), López Obrador indicó que hay "muy buena relación" con el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden.

Sobre la reunión con Harris, valoró que desde Estados Unidos se busca "trabajar juntos" para "atender las causas, que no se resuelve el problema con medidas coercitivas y que hay que promover el desarrollo en Guatemala, en Honduras, el Salvador y en el sur de México", indicó.

SEMBRANDO VIDA

En este aspecto, el mandatario aseguró que su Gobierno invierte "como nunca" en el sureste de México.

"Es lo mismo que consideramos se debe hacer en Guatemala, Honduras y el Salvador. Y esto puede llevarse a cabo si nos ponemos de acuerdo y hay cooperación", agregó el mandatario.

Dijo que explicará con "bastante detalle" su propuesta de exportar el programa Sembrando Vida para "invertir" en Centroamérica para sembrar árboles.

En México, el programa consiste en sembrar un millón de hectáreas y trabajan ya 420.000 sembradores.

Agregó que si se "amplía este programa" y se apoya con "recursos que vayan de manera directa a los campesinos", podrían crearse "en muy poco tiempo" 1,2 millones de empleos en los tres países de Centroamérica con más emigración: Guatemala, Honduras y El Salvador.

"Y esto acompañado también con el compromiso de que Estados Unidos amplíe las visas de trabajo temporal. Y que después con el tiempo, inclusive, se pueda reconocer la residencia o doble nacionalidad para personas de Centroamérica", subrayó.

López Obrador ya presentó este proyecto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima del 22 de abril.

Pero este viernes el encuentro será de una hora y "voy a también a tratar de explicarle más del programa Sembrando Vida y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (para jóvenes aprendices)".

"Ya le hice una explicación cuando hablamos la primera vez sobre este tema (el 7 de abril), pero ahora quiero detallar más para que se entienda que es una opción, es una muy buena alternativa", subrayó.

Actualmente, tanto el programa de reforestación como el de jóvenes becarios se aplican ya en Honduras y El Salvador, y esta semana se acordó llevarlos también a Guatemala.

Pero la inversión es menor, y por ello busca el apoyo de Estados Unidos.

BIDEN Y LA MIGRACIÓN

López Obrador vio positivo que se nombrara como encargada de la migración regional a la vicepresidenta Kamala Harris porque "demuestra que le importa y no soslaya el problema, lo enfrenta".

"Celebro mucho el que el presidente Biden esté tomando decisiones correctas en cuanto al tema migratorio. Por ejemplo el reconocer la residencia de más de 10 millones de migrantes (...) Es un paso importantístimo", remarcó.

La región vive una potente ola migratoria desde hace meses tras un 2020 marcado por la pandemia, las catástrofes naturales y el arribo del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

El número de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza ha estado creciendo desde hace meses y saltó de 101.028 en febrero a 172.131 en marzo, su mayor nivel mensual en dos décadas.

México desplegó más de 12.000 efectivos de seguridad a comienzos de abril para enfrentar la ola migratoria, y amplió los controles en la frontera sur desde marzo, indicando que se hacía para controlar la propagación del coronavirus.

Este viernes, antes de la reunión, México envió una nota de queja a Estados Unidos por financiar varias ONG que considera "golpistas".