Latina denuncia a Amazon por no proteger a hispanoparlantes en la pandemia

Denver (CO), 7 may (EFE News).- Una mujer latina presentó una denuncia formal contra Amazon acusando al gigante del comercio electrónico de no proveer información ni medidas de seguridad en español en los primeros meses de la pandemia, se informó este viernes.

Amparada por una nueva ley de Colorado que protege a los denunciantes de situaciones de salud peligrosas en lugares de trabajo, Linda Rodríguez, de 59 años, decidió denunciar a la empresa por aplicar "de manera caprichosa e inconsistente" las reglas para los empleados de su bodega en Thornton, al norte de Denver.

Rodríguez incluyó en su demanda "la falta de información importante en español sobre salud y seguridad" por la covid-19".

La latina afirma además que ella fue despedida en agosto de 2020 por Amazon, donde comenzó a trabajar en 2018, precisamente por quejarse precisamente por la falta de información para los hispanoparlantes.

En su documento, archivado este jueves ante el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE) y difundido este viernes, Rodríguez sostiene que Amazon "excluyó a un significativo" número de trabajadores que solamente hablan español.

Entre los ejemplos que cita como acciones que habrían puesto en peligro la salud de los empleados, Rodríguez señala que las personas a cargo de los controles sanitarios para ingresar al edificio solamente hablaban inglés y, cuando por esa razón no podían comunicarse con un empleado que sólo hablaba español, dejaban ingresar a ese empleado al edificio.

Además, los carteles cerca de la entrada del inmueble con medidas de prevención y control de la covid-19 sólo estaban en inglés.

La demande afirma que, por falta de traducción, "algunos trabajadores hispanoparlantes terminaron enfermos", un dato comprobado por la planilla de contagios del Departamento de Salud Pública y Medio ambiente local (CDPHE).

Rodríguez dijo que ella, por ser bilingüe, comenzó a desempeñarse como una "traductora informal" para sus compañeros y que, en ese contexto, presentó una queja ante Amazon porque la compañía no les avisó de un contagio a principios de junio de 2020.

Debido a que, según Rodríguez, la situación no mejoró, el 10 de agosto de ella presentó una queja formal y poco después pidió hablar con uno de los gerentes del establecimiento, pero antes de poder hacerlo, fue despedida el 18 de agosto por "tomarse momentos de descanso sin permiso".

En un comunicado enviado a los medios en Denver, Amazon sostiene que Rodríguez fue despedida por "fraude con su tarjeta de horarios de trabajo".

La ley estatal HB20-1415 protege el derecho de los trabajadores a alertar a las autoridades sobre potenciales emergencias de seguridad pública y prohíbe a las compañías tomar represalias contra esos trabajadores.

Como esa ley estaba vigente cuando Rodríguez fue despedida, la hispana argumenta que su despido fue ilegal.

Si el CDLE se inclina a favor de Rodríguez, ella debería ser contratada una vez más por Amazon, quien debería compensarla por los salarios no percibidos.