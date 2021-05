'Canelo' Álvarez vence a Saunders tras ocho asaltos y le quita su cinturón

Contenido relacionado

El 'Canelo" asegura que hace ver sus peleas fáciles porque se entrena duro

Redacción Deportes, 8 may (EFE).- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor boxeador libra por libra del momento, aseguró este sábado que hace ver fáciles sus peleas porque se entrena duro y eso se refleja cuando sube al cuadrilátero.

"Las hago ver fáciles por lo que hago en el gimnasio; me entreno duro, para mi es una rutina de vida entrenarme y estar listo siempre para peleas; así las hago fáciles", dijo en una entrevista a la prensa mexicana, luego de vencer por nocaut al inglés Billy Joe Saunders.

Álvarez castigó a Saunders en el octavo asalto, en el que le pegó un 'upper' al ojo derecho, del cual el inglés no se recuperó y ya no salió en el noveno.

El mexicano se hizo del título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que sumó a sus fajas del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial.

"Era cosa de tener paciencia, más con un rival como Billy Joe Saunders, un zurdo que se mueve. Fue lo que hicimos, trabajar sin desesperarnos; lo dije desde antes, en el siete y ocho es cuando iba a empezar a hacer mi pelea", comentó.

Álvarez llegó a 56 victorias, 38 por la vía rápida, con una derrota y dos empates, y le provocó a Saunders su primer revés después de 30 triunfos consecutivos.

Al quitarle la faja de la OMB al inglés, a Saúl solo le falta ganar el título de la Federación Internacional, en poder del estadounidense Caleb Plant, para hacerse de los cuatro cinturones de su peso.

El mexicano reveló que su meta es retar a Plant para septiembre, pero le causa enojo que los rivales anuncian su interés en enfrentarlo y cuando se da la oportunidad piden demasiadas condiciones para subir al ring.

"A veces me da coraje porque dicen que quieren pelear conmigo y cuando se va a dar la pelea, piden la luna y las estrellas. Ojalá se de la pelea y completar el objetivo de ganar los cuatro títulos", agregó el púgil de 30 años.

A pesar de ser el boxeador más importante del momento, el 'Canelo' es criticado por algunos medios y en las redes sociales, pero hoy dijo estar agradecido porque la mayoría lo quiere, aunque a veces se habla más de quienes lo minimizan.

"Los que dicen que la gente no me quiere, se fijan en los 100 que hablan mal, más que en los millones que me quieren", dijo al referirse al apoyo casi masivo de más de 73.000 aficionados que se reunieron para verlo este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.