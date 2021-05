Latino que mató a familia latina lo hizo por no recibir invitación a fiesta

Denver (CO), 11 may (EFE News).- Teodoro Macías asesinó a balazos el domingo pasado a seis miembros de una familia latina, incluyendo a su exnovia, en represalia por no haber sido invitado a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en la vivienda, indicaron este martes las autoridades policiales de Colorado Springs, donde sucedió la masacre.

"Al no ser invitado a la reunión familiar, respondió abriendo fuego", recalcó el jefe de la policía local, Vince Niski, en rueda de prensa y en la que se confirmó la identidad del autor del ataque.

Niski calificó como "un horrendo acto de violencia doméstica" la matanza cometida por Macías, de 28 años y que se quitó la vida poco después del tiroteo, el cual desató "de manera metódica, directa y deliberada", como señalaron hoy las autoridades locales.

El sargento de la policía de Colorado Springs Joe Frabelle afirmó que Macías era "controlador y celoso", pero no tenía antecedentes criminales ni denuncias en su contra.

Tal como explicaron las autoridades hoy, el hispano realizó por lo menos 17 disparos con una pistola, arma sobre la que no se ha determinado cómo y dónde la obtuvo pero que al parecer estaba registrada a nombre de otra persona y nunca fue reportado como robada.

Cuando el atacante llegó a la vivienda, ubicada en un vecindario de casas móviles al sur de Colorado Springs, habían 10 miembros de la familia en la residencia, siete adultos y tres niños de 2, 5 y 11 años, los cuales sobrevivieron al ataque pero que "en algún grado" presenciaron el hecho.

Un adulto y miembro de la familia pudo escapar ileso de la residencia cuando ocurrió el tiroteo.

Otros tres familiares, de 15, 16 y 18 años, habían ido a recoger algo a casa de un vecino poco antes de que ocurriera la tragedia y a su vuelta se encontraron con los cuerpos abatidos, explicaron las autoridades.

La Policía de Colorado Springs confirmó que los fallecidos son Joana Cruz, de 52 años; su hermano Melvin Pérez, de 30 años; y los dos homenajeados en el evento, José Gutiérrez, de 21 años, y Mayra Ibarra de Pérez, de 33 años (esposa de Melvin).

Asimismo, murieron los dos hermanos de Mayra, José Ibarra (26) y Sandra Ibarra (28), quien era la exnovia de Macías.

"El sospechoso había estado saliendo con una de las víctimas (Sandra Ibarra) durante aproximadamente un año. El sospechoso no fue invitado a la reunión familiar y la evidencia respalda que no recibir una invitación lo molestó", explicaron en un comunicado las autoridades.

"El sospechoso tenía un historial de comportamiento controlador y celoso hacia la víctima. Este comportamiento en particular fue más obvio al tratar de aislarla de su familia y hacer esfuerzos para evitar que asistiera a eventos familiares", agregó la nota.

La tragedia ocurrió mes y medio después de que Ahmad Al Aliwi Al-Issa, de 21 años, asesinara a 10 personas en un supermercado en Colorado Springs.

Desde 1993, cuando se produjo el primer tiroteo de la era moderna en Colorado (cuatro personas asesinadas en un restaurante en la zona de Denver), se han registrado 52 muertes en tiroteos en este estado.