Fantasmas de Broadway pueblan el primer libro de la actriz Mandy González

Nueva York, 14 may (EFE News).- Los "fantasmas" y supersticiones que por años han sobrevivido en los teatros de Broadway están presentes en la novela "Fearless", el primer libro de la veterana actriz y estrella del musical "Hamilton" Mandy González.

Su novela es una "carta de amor a Broadway" y en sus páginas se sigue a Mónica García, una niña de 12 años que llegó a Nueva York junto a su abuela para vivir su sueño de actuar en ese importante círculo de teatro.

Aparece la oportunidad de sustituir a la protagonista de una obra antes de que el teatro baje el telón para siempre, pero los rumores de una antigua maldición plagan ese local y cuando cosas extrañas y terribles comienzan a amenazar una noche de estreno exitosa, Mónica debe descubrir cómo revertir esa maldición antes de su gran debut.

"Cuando crecía no sabía que Broadway tenía ese tipo de cosas" que han perdurado por años, indica en entrevista con Efe González, cuya carrera de dos décadas incluye además las obras "In The Heights", "Aida" o "Wicked" y en televisión las series "Madam Secretary" y "Quantico".

A pesar de lo que muchos puedan pensar, dice, "hay una vida de fantasmas que embrujan los teatros. Creas en ellos o no, están ahí. Es una tradición".

"Quise incluir esas tradiciones que hacen a Broadway único, especial. Siempre he creído en ese tipo de cosas", señala González.

FICCIÓN Y REALIDAD SE UNEN

Su amor por los libros y los cuentos nació en su infancia en California cuando su madre solía llevarla cada semana con su hermano a la biblioteca. Con su abuela María compartía su pasión por Broadway.

"Tuve suerte porque tenía una abuelita que amaba Broadway", comenta González, que dice con orgullo ser hija y nieta de trabajadores agrícolas mexicanos.

Al igual que su protagonista, en la que se refleja, creció cantando y bailando, aunque nunca imaginó que llegaría a los escenarios con los que soñaba.

Su abuela, de la que dice era una curandera, siempre buscaba oportunidades para que su nieta pudiera actuar. Tal fue su influencia en su infancia que se convirtió en uno de los personajes de su primera novela.

Recordó que junto a su abuela escuchaba los álbums de obras originales de Broadway y veía musicales en la televisión, donde "buscaba nombres y personas" que se parecieran a ella, pero con escasa suerte.

PENSADO EN LOS JÓVENES

Por ello, agrega, para ella fue importante escribir una historia con la que se identificaran los jóvenes latinos. "La representación es muy importante", afirma.

González no olvida la emoción de la primera vez que caminó por un Broadway luminosos y lleno de tradiciones, como la que tienen los actores de escribir su nombre en la mesa de su camerino.

Fue en una de ellas donde vio el nombre de Priscilla López, una veterana actriz de origen puertorriqueño de la que dice fue una de las veteranas que junto con Chita Rivera o Rita Moreno abrieron las puertas a Broadway a los latinos.

En otra conexión entre vida real y ficción, Mónica cuenta para resolver el misterio del teatro con la ayuda de sus amigos, a los que llama "el escuadrón" y que está inspirado en el grupo que la propia González creó en 2017 en las redes sociales, "#FearlessSquad".

Ese grupo tuvo, explica, una gran acogida y surgió luego de que recibiera cartas de jóvenes que decían sentirse solos y que no pertenecían a ningún lugar.

Por eso, destaca, dedica su libro a los adolescentes de escuela intermedia (entre el sexto y octavo grado) una edad "en la que sienten mucho miedo de lo que van a encontrar".

"Por eso era importante escribir una obra que captara ese periodo tan importante en sus vidas", afirma la actriz, que destaca que su obra no se trata de tener miedo, sino de tener miedo pero seguir adelante.

Pero la actriz, de 42 años, está de estreno también con el álbum "Fearless", que incluye un tema también homónimo y que fue escrito para ella por el actor, dramaturgo y compañero en "Hamilton" Lin Manuel Miranda.