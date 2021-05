Líderes en Florida piden frenar un pacto firmado con una tribu sobre juegos de azar

Miami, 17 may (EFE).- Líderes comunitarios, políticos y empresarios del sur de Florida (EE.UU.) instaron este lunes a los legisladores del estado a frenar el acuerdo firmado con la tribu de los seminolas que expande los juegos de azar y abre la puerta a la legalización de las apuestas deportivas virtuales.

La presión obligó al Legislativo a convocar a partir de hoy una sesión especial hasta el viernes para debatir el complejo acuerdo millonario entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la tribu Seminola.

Se trata de un pacto por 30 años que otorga a la tribu el control de las apuestas deportivas y que, como contrapartida, reportaría a las arcas estatales un mínimo de 2.500 millones de dólares en los próximos cinco años.

Pero el acuerdo choca con varios funcionarios, líderes comunitarios y empresarios del sur Florida.

"A cambio de conceder el negocio virtual de las tragaperras (tragamonedas) a los seminolas para que no protesten, otros casinos privados podrían abrir a no menos de 15 millas de los de los seminolas", lo que pone en el mapa a ciudades como Miami, Doral y Miami Beach, dijo hoy a Efe una representante de No Casinos.org.

De ratificarse este pacto en la Legislatura, "sería sin duda la mayor expansión de juegos de azar en la historia de Florida y abriría las puertas a convertir cada teléfono móvil en una tragaperras", advirtió hoy la organización.

"No lo queremos en Miami. No lo queremos en el sur de Florida", resaltó hoy en una rueda de prensa Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, quien estuvo acompañado por Armando Codina, presidente de Codina Partners; Stephen Sawitz, propietario del restaurante Joe's Stones Crab, y el exregidor de Miami Beach Philip Levine.

No Casinos.org ya había argumentado que el acuerdo violaba la Enmienda 3, aprobada en referendo en 2018, que otorga solo a los electores "el derecho exclusivo a decidir si autorizan los juegos de azar de casino en Florida".

"¿Desde cuándo no cuentan los votos de los votantes?", dijo a la prensa Sawitz.

Tras conocerse la firma de este acuerdo el pasado 23 de abril, varios grupos sin fines de lucro y líderes comunitarios se opusieron al considerar que da luz verde a la expansión de los casinos y juegos de azar en el sur de Florida.

No Casinos.org tachó el pacto de "esfuerzo desvergonzado e ilegal" para eludir la opinión de los votantes, al permitir las apuestas deportivas en línea "afirmando de manera absurda" que estas se harían en tierras tribales, es decir, donde se encuentran los servidores de las computadoras.

PUEDE FOMENTAR LA ADICCIÓN AL JUEGO

Alertó que el pacto convertiría todos los teléfonos móviles en una "máquina tragaperras y crearía una bomba de tiempo de adicción al juego en Florida".

Según esta organización, "la vasta expansión de los juegos de azar en dispositivos móviles representa una grave riesgo para los jóvenes de Florida".

Se refirió a un estudio realizado en el Reino Unido que encontró que más de la mitad de los chicos de entre 11 y 16 años tenían aplicaciones de juego en sus teléfonos y que el 15 % de estos las usaba varias veces al mes.

Además, el pacto requiere que dentro de tres años el estado negocie con los seminolas la autorización para operar en línea juegos de casino como póquer, ruleta, tragaperras y blackjack, entre otros, agregó la organización.

John Sowinski, presidente de No Casinos.org, advirtió recientemente que la potencial ratificación por la Legislatura supondría además de una violación de la Constitución, un "daño" a este estado.

Denunció que el acuerdo permite "la transferencia de licencias de casinos", que abre la puerta a nuevos casinos, en vez de cerrarla.

QUE LOS VOTANTES TENGAN LA ÚLTIMA PALABRA

La organización insistió en que los votantes de Florida ya aprobaron en 2018 "abrumadoramente" la citada Enmienda, pero ahora los cabilderos "están tratando de convencer a los legisladores para que infrinjan la ley y aprueben la expansión".

No Casinos.org apuntó que el pacto "claramente viola la voluntad de los votantes de Florida, ya que (de ratificarse) sería la mayor expansión del juego en la historia de Florida, colocando al estado al nivel de Las Vegas, Nevada y Macao, China".

Son los votantes de Florida los que deben "tener la última palabra sobre la expansión del juego" en el tercer estado más poblado del país, no los políticos ni los grupos de cabildeo, hizo hincapié.