Pujols firma con los Dodgers y asegura que tiene todavía "gasolina en el tanque"

Los Ángeles (EE.UU.), 17 may (EFE).- Si su baja inesperada con los Angelinos de Los Ángeles fue toda una sorpresa dentro de las Grandes Ligas, su fichaje oficial este lunes con Los Angeles Dodgers fue todavía más inesperada, pero la realidad es que el legendario toletero dominicano Albert Pujols sigue en acción y más convencido que nunca que todavía tiene "gasolina en el tanque".

Pujols está agradecido por la oportunidad de buscar un nuevo anillo de Serie Mundial, ahora con los Dodgers, al mismo tiempo rechazó la versión de los Angelinos en torno a las circunstancias que resultaron en su salida del equipo.

El toletero de 41 años se unió formalmente a los Dodgers en un pacto por una temporada, comprometiéndose a contribuir a los campeones defensores como primera base, bateador emergente y mentor.

Portará el número 55 después de vestir el 5 con los Cardenales y los Angelinos en sus dos primeras décadas en Grandes Ligas.

"Siento que todavía me queda algo de gasolina en el tanque", declaró Pujols. "Estoy realmente emocionado por esta oportunidad".

Los Dodgers activaron al quinto lugar en la lista histórica de cuadrangulares antes del primer juego de su serie como locales ante los Diamondbacks de Arizona este mismo lunes por la noche.

Pujols dijo que su papel con los Dodgers será, "realmente el que sea. Estoy aquí para hacer cualquier cosa. Batear de emergente, en la primera base, lo que ellos quieran. Simplemente estoy emocionado de tener la oportunidad de vestir este uniforme".

La disposición de Pujols para aceptar un papel de reparto con los Dodgers contradice directamente las versiones de los Angelinos sobre los motivos por los que fue dado de baja hace unas semanas.

Pujols no emitió declaraciones públicas después de que los Angelinos lo colocaron en asignación, pero aseguró este lunes que el abrupto final de su contrato por 10 años y 240 millones de dólares con los Angelinos fue decisión exclusiva del equipo.

"Me sorprendió, creo que al igual que a todos", destacó Pujols. "Pero al final del día, no tengo resentimientos. Estoy aquí, con esta organización, y contento de tener esta oportunidad. No soy el único jugador que vaya a pasar por algo así".

El presidente de los Angelinos, John Carpino, y el gerente general Perry Minasian, dijeron que el equipo y el jugador llegaron a un mutuo acuerdo debido a que el toletero quería jugar regularmente a pesar de un declive significativo en su contribución estadística.

Los Angelinos tienen a dos jugadores en su posición -al primera base Jared Walsh y al bateador designado japonés Shohei Ohtani- con muchos mejores números a la ofensiva, por lo que el movimiento del equipo angelino de la Liga Americana al final fue entendible.

Pero Pujols contradijo directamente las declaraciones de la gerencia de los Angelinos al afirmar que "Pienso que hay muchos allá afuera diciendo: 'Oh, querías jugar más, querías jugar todos los días'", comentó. "Yo nunca dije eso, ni tampoco durante los dos últimos años intente jugar todos los días en la primera base".

Pujols reiteró que su observación al equipo fue que estaría dispuesto a trabajar en la posición que ellos sintiesen que podía ser útil.

"Entiendo que tomaron esa decisión como organización, es una decisión de negocios y no hay resentimientos. Eso lo entiendo. Así que charlaron conmigo y eso fue todo. Sigo adelante, y estoy contento de tener otra oportunidad con otra organización", subrayó Pujols, que llega a los Dodgers como suplente, pero convencido que podrá conseguir un nuevo título de la Serie Mundial.

Pujols, 10 veces elegido al Juego de Estrellas y ganador de dos títulos de Serie Mundial, se convertirá en el cuarto exJugador Más Valioso (MVP)en la caseta de los Dodgers, uniéndose a Mookie Betts, Cody Bellinger y Clayton Kershaw.

Los Angelinos pagaran prácticamente todo el salario restante de 30 millones de dólares ( 24, 6 millones de euros) de Pujols para esta temporada, con excepción de los 420.000 dólares ( 345.000 euros) por los que firmó con los Dodgers.

El pacto de 240 millones de dólares ( 197 millones de euros) de Pujols incluye un contrato de servicios personales por 10 años con los Angelinos, que iniciará una vez que se retire.

Pero Pujols señaló que no pensará en el retiro hasta que concluya la campaña, dejando abierta la posibilidad de mantenerse en activo en el 2022.

Pujols, quien comenzó su carrera con 11 brillantes temporadas en los Cardenales de San Luis, tiene 667 jonrones en su carrera y es decimotercero en la lista de imparables en la historia con 3.253.

Además de ser líder en activo en Grandes Ligas en cuadrangulares, imparables, carreras impulsadas (2.112), anotadas (1.852) y partidos jugados (2.886).

El tres veces ganador del MVP bateó para .198 con cinco cuadrangulares y 12 carreras impulsadas en 24 de los primeros 29 partidos que disputó con los Angelinos esta temporada.