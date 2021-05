ExMiss Colombia compartirá lo aprendido por la amputación de su pierna en TV

Miami, 19 may (EFE News).- Daniella Álvarez, la exMiss Colombia que compartió el año pasado el proceso de amputación y rehabilitación de una de sus piernas, se mudará a Estados Unidos tras haber sido contratada por Univision para ser jueza de su programa "Nuestra Belleza Latina", reveló la modelo en entrevista con Efe.

"Tengo muchas ganas de empezar esa etapa de mi vida, porque estaré viviendo en Miami, donde voy a poder intensificar mi proceso de rehabilitación y además ser jueza en ese programa tan popular e inspirador para las mujeres", dijo Álvarez, de 32 años, quien en junio de 2020 contó sus problemas de salud, posterior amputación y los altos y bajos de aprender a vivir sin una pierna.

"Siento que tengo las herramientas para poder asesorar y calificar a las concursantes de Nuestra Belleza Latina porque tengo la experiencia de los certámenes de belleza, la disciplina que me dio ser deportista de toda la vida y la fortaleza que he desarrollado para manejar este reto de la amputación. Compartiré lo que he aprendido y que se puede aplicar en cualquier reto en la vida", aseguró.

Desde que su pie izquierdo fuera amputado por una isquemia, producto de una complicación durante una operación en el abdomen, Álvarez se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y determinación.

Álvarez se estrenará en el otoño en la pantalla de Univision, cuando comience la transmisión de la duodécima temporada de esta producción que sigue a un grupo de mujeres que aspiran a sumarse al elenco de la cadena.

Aunque la producción en sus inicios se planteó como un concurso de belleza, se ha venido transformando con los años hasta convertirse en una especie de complicada y exigente entrevista de trabajo. La ganadora de NBL obtiene un contrato de un año para trabajar en Univision.

Elisa Segovia, vicepresidenta senior de contenido y programación de Univision, explicó a Efe que la incorporación de Álvarez al elenco de NBL forma parte de la estrategia de seguir acompañando a las mujeres "en el proceso de autoafirmación, de equidad de género y de seguir empujando los estereotipos de belleza".

"La temporada pasada de Nuestra Belleza fue sin tallas, sin límites y sin excusas, esta vez seguiremos con concursantes de todas las edades, formas de belleza y tamaños", indicó Segovia.

Otro elemento es la combinación de caras conocidas con talento nuevo.

En este sentido, Segovia confirmó que la conductora de la nueva temporada de NBL será Alejandra Espinoza, la primera ganadora del programa y quien lleva más de una década en Univision.

La nueva es Álvarez y el resto del elenco, incluyendo dos jueces más y una reportera detrás de cámaras que aún están por definirse.