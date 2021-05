Proyecto en Massachusetts busca otorgar incentivos fiscales a indocumentados

Nueva York, 19 may (EFE News).- Más de 13.000 hogares de familias indocumentadas en Massachusetts podrían recibir un incentivo fiscal si la legislatura aprueba una propuesta para extender ese beneficio a residentes del estado que pagan impuestos pero no califican para un número de Seguro Social.

El representante Andy Vargas, autor del proyecto junto a la legisladora Marjorie Decker, dijo a Efe que espera que la propuesta pueda ser incluida en el debate sobre el nuevo presupuesto del estado para evitar que tenga que pasar por un largo proceso legislativo, y sea aprobada antes de julio.

De lo contrario, tendría que esperar año y medio porque la sesión legislativa en Massachusetts, que comenzó en enero, es de dos años.

Los indocumentados no califican para recibir un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), pero este proyecto extendería el beneficio a los que pagan sus impuestos a través del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

La propuesta busca que Massachusetts siga los pasos de otros cinco estados - Colorado, California, Maryland, Washington y Nuevo México- que extendieron recientemente su EITC a los inmigrantes que declaran impuestos con su ITIN.

"En Massachusetts hay unas 13.200 casas que serían elegibles para el crédito tributario si aprobamos el proyecto de ley, que tendría un costo de 9,3 millones de dólares", indicó Vargas.

"Lo que estamos haciendo es asegurarnos de que aquellas personas que serían elegibles para los créditos tributarios si tuvieran un seguro social, pero trabajan y pagan impuestos, tengan los mismos derechos que otro trabajador en Massachusetts", explicó.

El crédito tributario por ingreso del trabajo es un beneficio al que acceden más de 375.000 familias elegibles en Massachusetts que ganan hasta 57.000 cada año, y que este proyecto busca extender a indocumentados.

"Para mí esto es algo que no solamente vale la pena sino que financieramente tiene mucha validez. No es que se vaya a hacer un cheque por 9,3 millones de dólares sino que nos vamos a asegurar de que no le quitamos esos 9,3 millones a 13.000 casas que son elegibles para este crédito", argumentó Vargas, de origen dominicano.

Según Vargas, se estima que 18.500 individuos se beneficiarían si se aprueba el proyecto, que cuenta con el apoyo de organizaciones como el Centro de Políticas y Presupuestos de Massachusetts y el Centro de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts.

En el estado hay más de 200.000 inmigrantes indocumentados de 16 años o más cuyo estatus migratorio les impide obtener un Número de Seguro Social y, por tanto, no pueden acceder a importantes beneficios fiscales disponibles para la mayoría de los trabajadores, señala la propuesta de ley.

También que aproximadamente uno de cada 25 trabajadores en Massachusetts es inmigrante sin estatus legal.

"Estos trabajadores son la columna vertebral de muchas industrias esenciales para nuestra economía, ya que los inmigrantes sin estatus legal se concentran en industrias esenciales como los servicios de alimentos, la atención médica y la construcción", indica el proyecto.

Más de una cuarta parte de los inmigrantes indocumentados en Massachusetts viven con al menos un hijo que es ciudadano.

Se estima que la comunidad inmigrante paga 185 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año a través de su ITIN.