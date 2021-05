Dixon, el más rápido y favorito a la pole; Palou hace el "Fast Nine Shootout"

Indianápolis (EE.UU), 22 may (EFE).- El piloto neozelandés Scott Dixon simbolizó una vez más el poder del equipo Chip Ganassi Racing durante la sesión de clasificación de la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis al conseguir el mejor registro.

Mientras que lideró los cuatro autos del equipo para que el domingo compitan en el Fast Nine Shootout por la pole, y entre los que estará el piloto español Alex Palou, compañero de Dixon, que acabó séptimo.

También hubo drama en el extremo opuesto del campo, ya que el australiano Will Power, ganador de la Indy 500 2018, fue relegado a la Clasificación de Última Oportunidad el domingo después de que sus dos carreras fueron demasiado lentas para llegar al top 30.

Dixon, seis veces y actual campeón de la NTT INDYCAR SERIES, fue el primer piloto en la pista cuando la calificación comenzó después de que su equipo obtuviera el primer lugar en el sorteo de calificación el viernes por la noche, y se entregó en las mejores condiciones de pista y aire de la sesión de cinco horas y 50 minutos.

El piloto neozelandés produjo una velocidad promedio de cuatro vueltas de 231.828 mph (373,071 kilómetros) con el No. 9 PNC Bank Grow Up Great Honda, y su número de auto se mantuvo en la cima del icónico Scoring Pylon durante el resto del día a pesar de 58 intentos de superarlo por parte de los pilotos rivales.

El ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2008, Dixon, hará el último intento en el Firestone Fast Nine Shootout, que determina el ganador del NTT P1 Award para la pole y el orden de salida para las tres primeras filas, ya que los nueve autos más rápidos, el domingo comenzarán en orden inverso al primero.

Dixon será el favorito para conseguir su cuarta pole en las Indy 500, pero el poderoso equipo Ganassi tendrá cuatro oportunidades de hacerse con el codiciado primer puesto.

Los pilotos de CGR, el brasileño Tony Kanaan (tercero, 231.639 (372,786 kilómetros), No. 48 The American Legion Honda), Palou (séptimo, 231.145 (371, 991 kms), No. 10 NTT DATA Chip Ganassi Racing Honda) y el sueco Marcus Ericsson (noveno, 231.104 (371,975 kms), No. 8 Huski Chocolate Chip Ganassi, Racing Honda) también hizo el Shootout, a quedar noveno.

Pero el día de Ganassi perdió algo de su brillo cuando Palou se estrelló en la curva 2 mientras realizaba su segundo intento de clasificación.

Palou no retiró su primera carrera, preservando su lugar en el Shootout, pero aún estaba tratando de mejorar su posición cuando la parte trasera de su auto se aflojó e hizo un fuerte contacto del lado derecho con la barrera SAFER, lo que infligió un grave daño.

Palou bajó de su coche sin lesionarse, pero el equipo Ganassi afrontará una larga noche reparándolo para el Shootout del domingo.

Otros conductores que participan en el Shootout son el estadounidense Colton Herta (segundo, 231.648, No. 26 Gainbridge Honda), Ed Carpenter (cuarto, 231.616, No. 20 SONAX Chevrolet), el holandés Rinus VeeKay (quinto, 231.483, No. 21 Bitcoin Chevrolet), el brasileño Helio Castroneves -tres veces ganador de las 500 Millas- (sexto, 231.164, No. 06 AutoNation / SiriusXM Honda) y ganador de Indy 2014, el estadounidense Ryan Hunter-Reay (octavo, 231.139, No. 28 DHL Honda).

Mientras que el mexicano Pato O'Ward, del equipo Arrow McLaren SP, se tuvo que conformar con el duodécimo puesto, sin que pudiese entrar en la lucha por la pole de mañana, domingo.

El veterano piloto colombiano Juan Pablo Montoya, de 45 años, ganador de las 500 Millas logró clasificar para la carrera al conseguir el vigésimo cuarto puesto.

La capa de nubes se rompió poco después del primer viaje a través del sorteo de clasificación original de 35 autos, y el sol elevó la temperatura de la pista casi 25 grados, lo que disminuyó la tracción y la eficiencia del motor.

Eso impidió cualquier intento exitoso de chocar con el Fast Nine por parte de varios pilotos después de la primera carrera a través del sorteo, pero hubo mucho suspenso y tensión en la parte trasera de la parrilla en la última hora.

El campeón de la serie 2014, Power, será uno de los cinco pilotos que intentarán ocupar uno de los tres lugares de la última fila durante la Clasificación Last Chance.

Power, ganador de 62 poles en su carrera en INDYCAR SERIES, no logró registrar una velocidad entre los 30 primeros en dos intentos en el No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet.

En la clasificación de última oportunidad se unirán al poder Sage Karam (Chevrolet No. 24 DRR-AES INDIANA), Charlie Kimball (Chevrolet No. 11 Tresiba / AJ Foyt Racing), la pilota suiza Simona De Silvestro (Chevrolet No. 16 Rocket Pro TPO / Paretta Autosport. ) y RC Enerson (Chevrolet No. 75 Top Gun Racing).