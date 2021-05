Los "Big Tree", imparables; suspense en Milwaukee; Doncic sorprende a los Clippers

Houston (EE.UU.), 22 may (EFE).- El protagonismo de los "Big Three" con los Brooklyn Nets ante los Boston Celtics no se hizo esperar y junto al suspense del duelo entre los Milwaukee Bucks y el Miami Heat, y las sorpresas que el base esloveno Luka Doncic dio a Los Angeles Clippers y los Portland Trail Blazers a los Denver Nuggets fue lo que dejó la jornada inaugural de los playoffs 2021 de la NBA.

Cierto que la clase de los "Big Three" juntos se hizo esperar, pero luego fue la clave que permitió a los Nets ganar por 104-93 a los Celtics en el partido inaugural de la serie de primera ronda de la Conferencia Este que disputan al mejor de siete.

Aunque no tuvieron el comienzo más brillante, por el contrario dieron una pobre imagen, poco a poco fueron encontrando el ritmo de juego y el alero Kevin Durant acabó con un doble-doble de 32 puntos y 12 rebotes que lo dejaron al frente del ataque ganador de los Nets.

El base Kyrie Irving se encargó de anotar otros 29 puntos y el escolta James Harden coqueteó con un triple-doble después de conseguir 21 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, en lo que fue apenas la novena aparición de las tres juntas con los Nets.

Los tres se combinaron para ir de 0 a 11 en los tiros desde fuera del perímetro en la primera mitad, pero volvieron a la pista del Barclays Center para iniciar el tercer periodo con racha de 18-4 que les dio a los Nets la ventaja en el marcador y ya nunca más la perdieron.

Durant, Irving y Harden anotaron 28 de los 31 puntos de los Nets en el tercer período, y el alero Joe Harris, quien hizo el único triple de Brooklyn en la primera mitad, anotó otro para los otros puntos logrados por el equipo de Brooklyn, que acabó la liga con la segunda mejor marca de la Conferencia Este.

El alero estrella de los Nets superó al exbase de San Antonio Spurs, el francés Tony Parker (4.045) puntos, en el noveno puesto de la lista de mejores encestadores en los playoffs al llegar a los 4.075 tantos.

El ala-pívot Jayson Tatum anotó 22 puntos, pero añadió solo 6 de 20 tiros de campo y no pudo llegar a su esfuerzo de 50 puntos en el torneo de entrada, cuando el Boston venció a los Washington Wizards para ganar el séptimo puesto en el cuadro de los playoffs.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo se erigió una vez más en el líder de los Bucks al aportar un doble-doble de 26 puntos con 18 rebotes y los guio al triunfo en la prórroga por 109-107 ante el Heat en el primer partido de la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Este.

Pero Antetokunmpo y los Bucks tuvieron que necesitar de las jugadas decisivas protagonizadas por el alero Khris Middleton y el base Jrue Holiday en los últimos segundos del tiempo de prórroga cuando anotaron la canasta ganadora y puso el tapón que impidió al alero Jimmy Butler, del Heat, hacer el último intento de triple.

Butler, que acabó como tercer máximo anotador del Heat, logró la canasta del empate a 99 cuando sonaba la bocina para el final del tiempo reglamentario y forzó la prórroga.

Middleton con 27 puntos, incluida la canasta ganadora, seis rebotes y seis asistencias, fue el líder encestador, junto con Holiday, que también aportó un doble-doble de 20 tantos, 11 rebotes, tres asistencias y tres robos de balón que hicieron la diferencia a favor de los Bucks, que el lunes seguirá de local para el segundo partido de la eliminatoria que disputan al mejor de siete.

El veterano base esloveno Goran Dragic, que salió de reserva, acabó como líder del Heat al aportar 25 puntos, incluido cinco triples, el último el que logró con 20.6 segundos por jugarse del tiempo de prórroga que puso en empate a 107 en el marcador.

El escolta-alero Duncan Robinson con otros 24 puntos, incluidos siete triples de 10 intentos, fue el segundo máximo encestador del Heat y Butler acabó con un doble-doble de 17 tantos, 10 rebotes, ocho asistencias, dos recuperaciones de balón y otra seis perdidas.

Doncic llegó al Staples Center y con un triple-doble de 31 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes y guio a los Dallas Mavericks al triunfo de visitantes por 102-113 ante Los Angeles Clippers, que perdieron la ventaja de campo, y volvieron a ser sorpresa negativa en los playoffs.

El alero Tim Hardaway Jr. agregó 21 tantos, mientras que el ala-pívot Dorian Finney-Smith consiguió otros 18 puntos con los Mavericks que tuvieron la ventaja durante buena parte del encuentro.

Doncic y Hardaway Jr. anotaron cinco triples cada uno mientras que Finney-Smith logró cuatro robos y los Mavericks acabaron con un 47 por ciento en los tiros desde fuera del perímetro (17-36).

El alero Kawhi Leonard logró un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes como líder de los Clippers, mientras que Paul George consiguió otros 23 puntos, pero falló 12 de 18 tiros de campo, incluidos 6 de 8 intentos de triples.

El base Damian Lillard aportó un doble-doble de 34 puntos, incluidos cinco triples, con 13 asistencias y lideró a los Trail Blazers al triunfo sorpresa y arrollador de visitantes por 109-123 ante los Nuggets.

Junto a Lillard otros seis jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluido el veterano alero Carmelo Anthony que como reserva logró 18 tantos.

Mientras que el pívot serbio Nikola Jokic, con un doble-doble de 34 puntos y 15 rebotes fue el mejor de los Nuggets, pero no pudo evitar la derrota de su equipo y la pérdida de la ventaja de campo.