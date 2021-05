Dixon gana la pole; Kanaan saldrá quinto; Palou, sexto; O'Ward, duodécimo

Indianápolis (EE.UU.), 23 may (EFE).- El piloto neozelandés Scott Dixon completó su dominio en la semana previa a la disputa de la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis con ganar este domingo la pole para la legendaria carrera que se celebrará el próximo 30 de mayo.

Dixon ganó la pole de las 500 Millas por cuarta vez en su carrera, llevándose el premio NTT P1 en el campo más rápido en la historia de las "500" con una velocidad promedio de cuatro vueltas de 231,685 mph (372,860 kilómetros).

El seis veces y actual campeón de la NTT INDYCAR SERIES fue el más rápido durante el primer día de Clasificación de las Fuerzas Armadas Royal Crown el sábado, y también se mantuvo firme durante el Firestone Fast Nine Shootout el domingo con el No. 9 PNC Bank Grow Up Great Honda.

El ganador de la Indy 500 2008, Dixon, también ganó "500" poles en 2008, 2015 y 2017, y empata con Rex Mays, A.J. Foyt y el brasileño Helio Castroneves por la segunda mayor cantidad de poles en la historia de Indy 500.

Dixon, de 40 años, estará acompañado por los dos pilotos más jóvenes en el campo en la primera fila, como son el estadounidense Colton Herta, de 21 años, que comenzará segundo con el No. 26 Gainbridge Honda, quedando muy por debajo de Dixon con un promedio de cuatro vueltas de 231,655 mph (372,812 kilómetros).

El joven holandés Rinus VeeKay, de 20 años, se clasificó tercero con 231,511 mph (372,580 kilómetros) con el Chevrolet Bitcoin No. 21 y es el piloto de salida más joven en la primera fila en más de un siglo de historia de la carrera.

Herta fue el octavo de nueve pilotos en hacer un solo intento durante el Shootout, y su gran carrera fue lo suficientemente buena como para obtener la pole provisional.

Pero Dixon, el último piloto en pista debido a que fue el más rápido el sábado, logró la sexta pole Indy 500 para el equipo Chip Ganassi Racing.

La segunda fila estará compuesta por Ed Carpenter, cuarto con el Chevrolet SONAX No. 20; el brasileño Tony Kanaan, ganador de las "500" en 2013, acabó quinto con el No. 48 The American Legion Honda; y el español Alex Palou lo siguió con el No. 10 NTT DATA Chip Ganassi Racing Honda.

Palou produjo un fuerte remonte desde el sábado, cuando sufrió una fuerte caída durante la calificación tras chocar su coche contra la valla protectora al salir de la curva 2 del circuito.

Dos ganadores de las 500 Millas de Indianápolis están en la tercera fila como son el vencedor de la Indy 2014, el estadounidense Ryan Hunter-Reay que comenzará séptimo con el No. 28 DHL Honda, el tres veces ganador, Castroneves, ocupó el octavo puesto al volante del No. 06 AutoNation / SiriusXM Honda, y el sueco Marcus Ericsson es noveno con el No. 8 Honda de carreras Huski, también del equipo Chip Ganassi Racing.

Mientras que el mexicano Pato O'Ward, del equipo Arrow McLaren SP, se tuvo que conformar con el duodécimo puesto y el veterano colombiano Juan Pablo Montoya, ganador de la prueba en el 2000, saldrá desde la vigésima cuarta posición.

Tres equipos dominaron las tres primeras filas. Chip Ganassi Racing puso a Dixon, Kanaan, Palou y Ericsson en las primeras tres filas; Andretti Autosport está representado por Herta y Hunter-Reay, y Ed Carpenter Racing cuenta con VeeKay y el dueño del equipo Carpenter.

La jornada en el óvalo de 2,5 millas (4,02 kilómetros) del Indianapolis Motor Speedway comenzó con mucho drama durante la Clasificación de Última Oportunidad.

Sage Karam, el ganador de la Indy 500 2018 Will Power, y la pilota suiza Simona De Silvestro obtuvieron los últimos tres lugares en el campo.

Karam saldrá 31º con el Chevrolet No. 24 DRR-AES INDIANA; Power, campeón de la serie 2014, comenzará 32º con el No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet, a pesar de rozar la barrera SAFER en la curva 2 durante su única carrera de clasificación.

De Silvestro completa el campo en el puesto 33 después de completar una gran clasificación con el No. 16 Rocket Pro TPO / Paretta Autosport.

El campeón de la serie 2014, Power, rozó la barrera SAFER en la curva 2 en su única carrera durante la clasificación de última oportunidad, pero se mantuvo para hacer el espectáculo en lo que llamó el día más estresante de su ilustre carrera.

Charlie Kimball no pudo clasificarse con el Chevrolet No. 11 Tresiba / AJ Foyt Racing y el novato RC Enerson con el Chevrolet No. 75 Top Gun Racing.

La próxima sesión en la pista es una de entrenamiento de dos horas, el viernes 28 de mayo. La sesión del Miller Lite Carb Day es la última oportunidad para que los pilotos y los equipos perfeccionen sus configuraciones del día de la carrera.