Reprograman para septiembre el musical "In the Heights" en Puerto Rico

San Juan, 26 may (EFE News).- El musical "In the Heights", del artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, ha reprogramado sus fechas de presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan del 16 al 26 de septiembre próximos, informó este miércoles la producción del espectáculo.

Originalmente las funciones se llevarían a cabo este corriente mes de mayo, pero debido a que el Gobierno local no permitía la reapertura de las salas de entretenimiento hasta este pasado lunes con un 30 % de capacidad, BAS Entertainment, productora de la presentación, decidió cambiar las fechas de la pieza.

"Estamos súper contentos con esta noticia de la reapertura del Coliseo y reinicio de eventos, porque ha transcurrido más de un año de espera para poder presentar la obra. Oficialmente en septiembre subirá la pieza teatral a escena", expresó el productor de BAS Entertainment, Ender Vega, en un comunicado de prensa.

La aclamada pieza creada por Miranda se basa en los sueños y las frustraciones que experimentan los inmigrantes latinos en la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

El elenco de la obra es netamente puertorriqueño y está encabezado por Éktor Rivera, Ana Isabelle, Tony Chiroldes, quien formó parte del elenco original de Broadway, la exMiss Universo Denise Quiñones, Sara Jarque, Didi Romero, Amanda Rivera, Felipe Albors, Michelle Brava, Juan Pablo Díaz, Emilio Villalobos y Jasond Calderón.

Al grupo se une la actriz y cantante Aidita Encarnación, en el papel de la abuela Claudia, el cual interpretaría Dagmar Rivera, pero quien por razones personales comunicó su renuncia a finales de 2020.

El equipo del Coliseo de Puerto Rico fue adiestrado y está listo para recibir al público con todos sus protocolos de seguridad sanitaria sugeridos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud local.

Como parte de los requisitos para ingresar a la arena, los asistentes deberán presentar resultados de pruebas negativas a la covid-19.

La prueba debe ser de al menos 48 horas antes del evento o evidencia de estar vacunados con la pauta completa de inmunizaciones.

De otra parte, el elenco tuvo la oportunidad de ver la película, que se estrena en cines el 11 de junio, en un evento privado este pasado fin de semana y al cual también asistió Miranda.

La misma semana que estrena "In the Heights" en Puerto Rico, nuevamente subirá el musical "Hamilton", también de Miranda, en Broadway.

"In the Heights" contará con la dirección general y coreografía de Marcos Santana, quien trabajó en el montaje original en Broadway, mientras que la dirección musical estará a cargo del maestro Ángel "Cucco" Peña.