Supremo niega la "tarjeta verde" a tepesianos que entraron ilegalmente a EEUU

Washington, 7 jun (EFE News).- El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó este lunes que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no pueden solicitar el permiso de residencia permanente, conocido como "tarjeta verde" ("green card").

De manera unánime, la Corte Suprema falló que la concesión de este estatus de protección temporal no cuenta como admisión legal a los EE.UU.

La demanda la había interpuesto un matrimonio salvadoreño amparado por TPS y que ingresó ilegalmente a los EE.UU. en 1997 y, después de una serie de terremotos en su país, solicitaron y recibieron el TPS.

Unas 400.000 personas, en su mayoría de El Salvador, viven en EE.UU. amparadas por el programa TPS que les permite residir y trabajar legalmente en su país en tanto el gobierno determine que no existen condiciones seguras para el retorno a sus países de origen.

En un fallo escrito por la jueza Elena Kagan, el Supremo dictaminó que los Sánchez "no fueron admitidos legalmente y su TPS no altera ese hecho, por lo cual no pueden convertirse en residentes permanentes en este país".

Kagan anotó que la Cámara de Representantes ha aprobado una legislación que permitiría que los recipientes de TPS pasen a ser residentes legales permanentes, pero la iniciativa encara un futuro incierto en el Senado.

El programa TPS cubre a ciudadanos de una docena de países en los cuales el gobierno de EE.UU. determina que han ocurrido desastres naturales o existen condiciones de violencia que justifican el amparo por tiempo limitado de esas personas.

Actualmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha aprobado este programa para ciudadanos de Birmania, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.