El sector cárnico en Puerto Rico registra fuerte aumento de demanda y precios

San Juan, 7 jun (EFE News).- Las carnes en Puerto Rico se están vendiendo con márgenes brutos de ganancia que fluctúan entre 30 % y 33 % debido a una escasez de oferta y el incremento en la demanda, que han provocado aumentos de precios de los productos cárnicos en la isla con la pandemia de telón de fondo, según un informe presentado este lunes.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) publicó hoy un informe en el que, como parte de sus hallazgos, identifica la escasez de oferta y el incremento en la demanda como algunas de las causas de los aumentos de precios.

El informe presenta una idea general de los precios de venta al por menor de productos representativos del sector vacuno, ovino, avícola y porcino, identificándose las alitas de pollo, las pechugas de pollo, el bistec, y las chuletas de cerdo de punta y de centro como los productos que mayores aumentos en precio han experimentado.

“Las fluctuaciones de precios que observamos para el mes de mayo 2021 tienen su origen en las distorsiones del mercado provocadas por la pandemia”, explicó el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez.

Indicó que, “con el fin de identificar que dichas fluctuaciones no fueran excesivas o arbitrarias, nos dimos a la tarea de confrontar esa situación del mercado con la realidad que enfrenta el consumidor cuando va al supermercado; esto es, el precio de venta al detal de estos productos en Puerto Rico”.

Rivera detalló que “el documento divulgado contiene información recabada como parte del operativo de carnes que realizamos hace un par de semanas”.

“Identificamos que, en lo que respecta a las carnes congeladas, estas mantienen, en promedio, márgenes brutos de ganancia que oscilan entre 40 y 44 %, mientras que las carnes frescas se están vendiendo con márgenes brutos de ganancia que fluctúan entre 30 y 33 %”, abundó.

El informe establece como posibles causas de los aumentos identificados un desorden externo en la cadena de distribución industrial, aumento en la demanda, escasez de oferta, y aumento en las medidas y controles fitosanitarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a productos cárnicos importados de terceros países.

Otros posibles factores son el acaparamiento en la demanda de la carne fresca a consecuencia de la reapertura de restaurantes, y un aumento en los precios de los fletes navieros de acarreo a Puerto Rico.

Pese a los factores externos e internos que están afectando al mercado, el secretario advirtió que “aun cuando ciertos aumentos obedecen a los efectos de la pandemia en la industria cárnica, lo cierto es que también identificamos varias infracciones a nuestra orden de congelación”.

“Ese hecho levanta una señal de alerta, por lo que vamos a seguir fiscalizando el mercado para cerciorarnos de que la situación con unos productos en particular no se vaya a querer trasladar a otros”, expuso.

Según el funcionario, el operativo de carnes con el que DACO impactó a un total de 70 supermercados en toda la isla sirvió para identificar varias violaciones a los precios de venta al por menor de las carnes congeladas.

“A estos productos se les aplica un margen bruto de ganancia que algunos comercios no están respetando. Por ello, emitimos varias multas, todas ellas ascendentes a 5.000 dólares”, señaló Rivera.

“Somos conscientes que, mientras no se alcancen los niveles de producción que existían antes de la pandemia, las fluctuaciones en precios seguirán. No obstante, como parte del deber ministerial del DACO, seguiremos monitoreando de cerca la situación con el fin de asegurarnos de que las condiciones del mercado no se conviertan en una excusa para vulnerar los derechos de los consumidores”, concluyó.

Por otro lado, según recientes datos publicados por la prensa local sobre alimentos faltantes en la isla en abril y mayo de 2021, 18,4 % de 3.000 productos analizados no están presentes en las estanterías de los comercios. Tras el huracán María en 2017, dicho porcentaje, estaba en 21,02 %.

Las categorías más afectadas fueron carnes, congelados, productos de higiene personal, pollo y artículos de limpieza, entre otros.