La matanza de Pulse, 49 vidas segadas que dieron voz a los hispanos LGBT

Fotografía cedida hoy por el Centro de Historia Regional del Condado de Orange (The History Center) donde se observa la exhibición "Community: Five Years After the Pulse Tragedy", en la sede de la organización en Orlando, Florida (EE.UU). EFE/The History Center /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida hoy por el Centro de Historia Regional del Condado de Orange (The History Center) donde se observa la entrada a la exhibición "Community: Five Years After the Pulse Tragedy", en la sede de la organización en Orlando, Florida (EE.UU). EFE/The History Center /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)