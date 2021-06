Emilio Morenatti, tres décadas de fotografía coronadas por el Pulitzer

Nueva York, 11 jun (EFE News).- Con tres décadas de fotografía a sus espaldas, Emilio Morenatti vio coronada este viernes su carrera con el Premio Pulitzer, gracias a su maestría a la hora de reflejar en imágenes el sufrimiento de los ancianos españoles durante la pandemia.

El fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press (AP) obtuvo el galardón al mejor reportaje fotográfico en los premios más importantes del periodismo, que desde hace más de un siglo entrega cada año la Universidad de Columbia (Nueva York).

Morenatti se convierte en el cuarto español distinguido con un Pulitzer en el ámbito de la fotografía, después de Javier Bauluz (1995), Manu Brabo (2013) y Susana Vera (2020).

En su caso, ha sido premiado en solitario con el prestigioso galardón al mejor reportaje fotográfico gracias a las instantáneas de ancianos que tomó durante la crisis de la covid-19 en Barcelona y sus alrededores.

El jurado destacó el carácter conmovedor de las fotografías y su capacidad para transportar a quien las ve a las vidas y el sufrimiento de estas personas durante la pandemia.

Entre las imágenes más icónicas de esa serie figura la de un beso compartido a través de una cortina de plástico por un matrimonio de ancianos españoles en junio del pasado año, en su reencuentro tras más de 100 días separados por la covid-19.

El español superó al fotógrafo de The New York Times Tyler Hicks y a un equipo de la agencia Getty Images, a quienes la organización de los Pulitzer nombró como finalistas en esta categoría.

Para Morenatti, nacido en Zaragoza en 1969, el galardón supone un reconocimiento a una larga trayectoria como fotógrafo, que inició en 1988 con El periódico del Guadalete, de Jerez de la Frontera (Cádiz), la ciudad donde se crió.

Cuatro años más tarde comenzó a trabajar para la Agencia Efe, donde cubrió todo tipo de eventos nacionales e internacionales, y en 2003 fue contratado por AP, para quien a lo largo de los años ha retratado varios conflictos como la caída del régimen talibán en Afganistán o el conflicto de Oriente Medio.

Su instantánea de un cohete saliendo de la franja de Gaza en dirección a Israel le valió una mención de honor en World Press Photo 2007. Ese mismo año recibió el premio “Pictures of the Year International” (PoYI), uno de los más reconocidos en Estados Unidos, y fue finalista -junto con otros colegas de Associated Press- del premio Pulitzer 2010.

Tras perder parte de una pierna como consecuencia de un ataque insurgente en Afganistán en 2009, se afincó en Barcelona, desde donde prosiguió viajando para cubrir eventos internacionales, como la Copa del Mundo de fútbol de 2010, los diferentes focos de la Primavera Árabe o, más recientemente, la crisis de refugiados en Europa.

En diciembre de 2011, Morenatti ganó la primera edición del concurso fotográfico Lucas Dolega, en Francia, dedicado a reportajes de conflicto, por una serie de clichés titulada "Desplazados en Túnez".

Más recientemente, en 2013, recibió el tercer premio World Press Photo en la categoría Temas Contemporáneos por una fotografía de la huelga general del 29M en Barcelona.