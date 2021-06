103-100. Trae Young gana duelo a Joel Embiid y los Hawks empatan la eliminatoria

Contenido relacionado

Trae Young: "Este es un equipo que nunca se rinde"

Atlanta (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El base Trae Young, que mostró su condición de líder con un doble-doble de 25 puntos y 18 asistencias, que hizo posible la remontada de los Atlanta Hawks ante los Philadelphia Sixers en el cuarto partido (103-100) de la eliminatoria de semifinales de la Confeencia Este, reivindicó el espíritu luchador de su equipo.

"Este equipo nunca se rinde, no importa cuál sea el marcador", declaró Young al concluir el partido. "Me encanta la forma en que peleamos y estoy orgulloso de nuestro equipo esta noche".

Los Hawks, que empatan 2-2 la eliminatoria al mejor de siete, bajo la dirección de Young pudieron remontar una desventaja de 18 puntos que llegaron a tener en la primera mitad.

"A todos los compañeros y al entrenador siempre les dije que tuviesen confianza que mientras luchásemos en el campo todo iba a ser posible", destacó Young. "Ahora la eliminatoria es como si comenzase".

A pesar de tener problemas en el hombro derecho, Young superó el pobre comienzo de partido que realizó y al final logró que las canastas decisivas cayesen del lado de los Hawks.

"Cuando se quitó la ropa del calentamiento, observé que no tiene bien el hombro, que le pasa algo", comentó McMillan. "Obviamente no puede rendir al máximo, pero no se ha quejado. Falló algunos tiros que normalmente hace ... pero se mantuvo en el partido. Es un chico duro".

El mismo problema tiene el pívot camerunés de los Sixers Joel Embiid, que sufre de un desgarro de un cartílago en la rodilla derecha, pero no le ha impedido jugar, aunque como sucedió en el cuarto partido, a pesar de acabar con un doble-doble de 17 puntos y 21 rebotes, no pudo ser factor ganador.

"Incluso antes de regresar al vestuario con las molestias, sentí que no estaba bien", comentó Embiid. "Pero soy consciente de la limitación que tengo en este momento y debo luchar para tratar de hacer lo mejor que pueda y ayudar a mis compañeros".

El entrenador de los Sixers, Doc Rivers, reconoció que no era fácil que Embiid pudiese jugar en sus condiciones, pero que era todo un ejemplo de profesional que lo único que desea es estar en el campo y ayudar a sus compañeros.

"Es de los jugadores con los que debes contar siempre, aunque no esté en plenitud de forma, porque solo con su presencia en el campo ayuda al resto de los compañeros", subrayó Rivers. "Ahora debemos pensar en el partido del miércoles, recuperar fuerzas y seguir adelante para hacer el mejor quinto partido".