Carlos Ponce apadrina el humor "irreverente" de "Los Lopeggs"

Los Ángeles, 17 jun (EFE News).- El alocado y disparatado día a día de una familia latina sirve de premisa para "Los Lopeggs", la nueva serie de animación de la plataforma Pantaya y en la que Carlos Ponce prestó su voz, encantado por el tipo de comedia que ofrece esta historia.

"Tiene un sentido del humor irreverente: un poquito oscuro pero simpático", aseguró en una entrevista con Efe.

El actor puertorriqueño, que en el doblaje de "Los Lopeggs" está acompañado por Angélica Vale, señaló que, pese a los guiños adultos de la serie, se puede considerar que esta es una propuesta para todos los públicos.

"Las cositas un poco pasadas de tono no las entienden los niños. Entonces, esto es algo con lo que se van a divertir mucho en familia", prometió.

"Los Lopeggs" desembarca este jueves en Pantaya con Gabriel y Rodolfo Riva Palacio como creadores bajo el amparo de su estudio Huevocartoon.

Estos hermanos mexicanos dirigieron cintas de animación como "Una película de huevos" (2006), "Otra película de huevos y un pollo" (2009), "Un gallo con muchos huevos" (2015) o "Un rescate de huevitos" (2020), en las que, como resulta obvio por sus títulos, los personajes siempre tenían forma de huevo.

Los Riva Palacio continúan con su curiosa obsesión en "Los Lopeggs", ya que los protagonistas son una familia de huevos que está encabezada por el padre llamado Yema (Carlos Ponce) y la madre con el nombre de Clara (Angélica Vale).

TACOS CON MUCHOS HUEVOS

Compuesta por seis breves episodios de 12 minutos cada uno, "Los Lopeggs" comienza cuando al despistado y no muy astuto Yema le despiden de su trabajo.

En ese momento, y sin consultar a nadie más, Yema decide gastar todos los ahorros de la familia para montar un camión de tacos.

"Dice: 'Lo voy a invertir aquí porque me va a ir súper bien'. Eh... No necesariamente las cosas salen como Yema lo pensó", bromeó Ponce.

El actor admitió que se identifica mucho con la torpeza de Yema en comparación con su esposa Clara, que es "muy sabia y un poquito más intuitiva" que su marido.

Pero sobre todo resaltó que a él personalmente le resulta muy fácil comprender la divertida excentricidad que gobierna la casa de "Los Lopeggs", donde también hay un joven músico incomprendido, una adolescente con aspiraciones de "influencer" y dos bebés muy revoltosos.

"Vengo de una familia numerosa y tengo cuatro hijos. Yo entiendo todas estas dinámicas de la serie, toda esta locura que pasa cuando cada uno de la familia tiene un proyecto y todos esos proyectos suceden a la vez", ejemplificó.

DEBUT EN ESPAÑOL

Aunque tiene una gran experiencia en el mundo del doblaje, Ponce contó que esta es la primera vez que lo toca poner voz a un personaje en español.

Resulta evidente que "Los Lopeggs" está pensada y diseñada para el público hispanohablante con innumerables referencias de la cultura latina.

Pero Ponce confió en que los chistes "ágiles" y "no predecibles" de esta serie atraigan a espectadores más allá del público latino.

"A mí me gusta el humor inteligente, no importa de dónde venga o en qué idioma. El humor de 'Los Lopeggs' es muy visual, pero a la misma vez si no estás prestando atención ahí se te escapó un chiste", dijo.

"No creo que porque sea una familia mexicana esta sea una serie de humor mexicano. No lo es: es global, es general", añadió.

Finalmente, Ponce mostró su "gran ilusión" por el trabajo en Estados Unidos de la plataforma Pantaya, que está dedicada completamente al público latino y que, en opinión del intérprete, está contribuyendo a mejorar la representación diversa en el cine y la televisión del país.