Cantante mexicano Yahir presenta "Hoy no me puedo levantar" en dos formatos

Ciudad de México, 19 jun (EFE News).- El cantante mexicano Yahir ha demostrado su versatilidad como artista y este sábado vive la experiencia de estar presencialmente en el teatro y en las pantallas con el "streaming" de "Hoy no me puedo levantar".

"Las grabaciones fueron de muchas horas, son 14 cámaras las que grabaron y muchas de las tomas son muy directas. Se acercan mucho a la cara de los actores, y es una forma distinta de ver la obra. El público va a estar arriba del escenario con nosotros", dice a Efe Yahir, quien protagoniza el musical junto a María León.

Tanto él como sus compañeros estuvieron tres días con jornadas de 12 a 14 horas grabando el musical basado en las canciones de la agrupación española Mecano.

Esto se transmitirá este sábado a las 20.00 hora local (01.00 GMT del domingo) y por una sola ocasión en Cinépolis Klic.

Desde su punto de vista quienes ya vieron la obra de forma presencial también encontraran novedades que disfrutar en esta versión por "streaming".

Sin embargo, Yahir no podrá ser testigo de esto, pues mientras se esté retransmitiendo la obra, él estará presente en el escenario de "Hoy no me puedo levantar", pues la obra todavía se representa en la Ciudad de México hasta el 18 de julio.

En 2020 se anunció la llegada de Yahir y Belinda a la última temporada que se daría en el mundo de la obra de Nacho Cano.

Después de unas cuantas presentaciones, la pandemia obligó a los teatros a cerrar sus telones hasta nuevo aviso y el regreso del musical producido por Alejandro Gou en el país, tuvo algunos cambios en su elenco.

El más significativo fue el papel protagónico de María, que paso a manos de la cantante y bailarina María León, quien ya había participado en el musical anteriormente.

UN LUGAR EN LA MÚSICA Y LA ACTUACIÓN

Yahir se sincera y comenta que no está muy seguro si es muy fan o no de los musicales, lo que sí sabe es que los disfruta muchísimo y que la oportunidad de haber hecho "Jesucristo Súper Estrella" y "Hoy no me puedo levantar" lo han nutrido de sobremanera como actor.

En el caso de su personaje, Mario, lo que más disfruta de él es su dualidad y sus contrastes, así como la evolución que vive durante la obra.

"Es un personaje muy hermoso porque te hace vivir toda la magia del amor, de la ilusión y los sueños en toda la primera parte, y en la segunda se convierte en otro Mario. Como actor tener un personaje que tenga esas dos partes tan presentes se me hace muy noble", cuenta.

Sin pensar mucho en cuanto tiempo más dure la obra, Yahir disfruta el momento y cada puesta en escena que se le permita.

Su tan esperado regreso a las telenovelas luego de haber formado parte de producciones como "Enamórate" (2003) y "Mi marido tiene más familia" (2017), ya tiene fecha y se llevará a cabo el 5 de julio en "La desalmada".

"Me gusta mucho adaptarme y pasarla bien y hacer familia en donde este, ahorita lo que pasó en esta novela fue eso, lo gocé. Yo ya terminé mi participación y espero seguir más adelante con proyectos así", cuenta.

Tras haber dado un concierto "inolvidable" con los espectadores en sus vehículos, el cantante prepara nueva música y adelanta que dentro de unos días comenzará los preparativos para la portada de su nuevo álbum.

"Tenemos 30 canciones en formato de demo que a mí me encantan, pero también lo que viene es sacar sencillo por sencillo", finaliza.