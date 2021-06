Más de 30 mujeres demandan a Pornhub por publicar videos donde eran violadas

Los Ángeles, 21 jun (EFE News).- MindGeek, la empresa propietaria de PornHub, el mayor portal gratuito de pornografía del mundo, fue demandada en Los Ángeles por 34 mujeres, entre las que se encuentran varias latinas, que acusan a la compañía de beneficiarse a sabiendas de que los vídeos donde ellas aparecen fueron subidos sin su consentimiento.

Presentada la pasada semana en un tribunal de distrito en California, la demanda alega que Pornhub y MindGeek se beneficiaron económicamente a sabiendas de que los videos mostraban violaciones, explotación sexual infantil, pornografía por venganza, tráfico de personas y otros contenidos sexuales no consensuados, señaló en un comunicado el bufete de abogados Brown Rudnick LLP.

De los 34 demandantes, residentes de varios estados de la nación y de países como Colombia, el Reino Unido y Tailandia, 14 dicen que fueron víctimas de tráfico sexual de menores.

La querella afirma que "este es un caso de violación, no de pornografía". También alega que MindGeek permitió que el contenido no consensuado proliferara en sus sitios como parte de su modelo de negocio a sabiendas de que las víctimas no habían dado permiso para publicar las imágenes.

Entre las demandantes está, Jane Doe 8, una joven colombiana que alega que en 2018, cuando tenía 15 años, fue víctima de tráfico humano y prostituida por un hombre llamado Victor Galarza, mientras que otro hombre, Herbert Fletcher, grabó las relaciones sexuales.

Aunque los dos hombres le dijeron que borrarían el video, la joven encontró las imágenes en Pornhub en abril del 2020 y, aunque intentó que fuera borrado del portal, en diciembre de 2020 éste se había publicado ya en múltiples sitios de internet, indica la querella legal.

Otra víctima de Galarza, una joven colombiana identificada como Jane Doe 9, también hace parte de la demanda por ser grabada teniendo sexo siendo menor de edad.

Tanto Galarza como Fletcher han sido detenidos y enfrentan cargos penales, detalla la demanda a la empresa propietaria de Pornhub, web que tiene más de 3.500 millones de visitas al mes.

La querella realiza los reclamos bajo la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000, que otorga un derecho privado de acción a las víctimas de la trata de personas contra cualquier entidad que se dedique o se beneficie de este crimen.

Los abogados de las 34 víctimas también presentan reclamos por extorsión y pornografía infantil. Además critican la falta de acción de la compañía para retirar rápidamente los vídeos.

Por ejemplo, señalan que durante siete años Pornhub tuvo en su sitio un video de una joven que parece estar inconsciente mientras es violada, dice la demanda, que denuncia además que durante todo ese periodo de tiempo ninguno de los moderadores del sitio detectó el abuso.