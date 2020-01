2020, UN AÑO CLAVE

HORÓSCOPOS 2020 | POR SIGNO.

ARIES: 2020 será un año de desafíos, muy movido y de cambios, sin dudas. Querrás salir a vivir nuevas experiencias, tus ambiciones y metas serán muy ambiciosas e iras tras todo lo que 2019 no te dio. Atención con pisotear cabezas, puede traerte problemas en las relaciones interpersonales. Posibles nuevas relaciones a nivel amoroso. Si te decepcionan, mira otras opciones. A nivel profesional necesitas tomar decisiones que hace tiempo postergas. No tengas miedo que el cielo te acompañará a poner más orden en ese ámbito y ver con mayor claridad. Ojo con tus altibajos emocionales. Trata de regularte para que te no te jueguen una mala pasada.

Tip: Usa más el corazón y no te conformes. Será el año de atreverte más de lo que ya tú sabes hacerlo!.

TAURO: 2020 será un año transformador, de cambios. No será un año de descanso sino de muchos proyectos profesionales a los que les tendrás que poner tu mayor energía dado que el cielo te acompañará a brillar en este ámbito. Además, este año estarás más metido en tu interior tratando de bajar revoluciones y buscando más tranquilidad. Para todo lo que emprendas y debas decidir, tómate tu tiempo para analizarlo muy bien.

Tip: aprende a colocar límites sanos diciendo “NO”. Revaloriza tu concepto de amistad. Ojo con las compañías que eliges a nivel laboral, a veces es mejor estar solo.

GÉMINIS: 2020 será un año donde irás con pasos más firmes. No todo será fácil, no puedo mentirte, pero sé que con tenacidad podrás sortear lo que se presente. Tendrás que organizar tu energía para poder llevar adelante lo que te propongas. Busca equilibrio y no dejes nada al azar. Trata de que todo no sea trabajo y familia y atiende más tus relaciones personales y sentimentales. Cambia prioridades, porque lo necesitas para alcanzar una mayor plenitud. Atención con bienes inmuebles, al respecto vienen duros desafíos y enfrentamientos; será clave que controles tus impulsos.

Tip: trata de responderte de manera honesta qué es lo que de verdad deseas y confía más en ti mismo y por favor, cambia ya eso que quedó vintage para la nueva vida que viene. Sé más optimista para que la vida te pague de vuelta.

CANCER: 2020 será un año inestable. Tu estado anímico será una montaña rusa. Sabiendo esto trata de ayudarte y enfocarte en lo que de verdad importa. Estarás muy deseoso de disfrutar más tus ámbitos en general con más sentido de la libertad. Tú sabes que a pesar de sentirte libre y fuerte, vives en medio de una gran jaula que te aprisiona y te angustia. Son tiempos de mostrar realmente quién eres, de dejar fluir tu personalidad sin pena. Las relaciones estarán a prueba todo el tiempo y es probable que el cambio sea imparable en ese ámbito; pueden venir rupturas o más formalidad, pero el estar sin definición y simulando, se acabó. Trata de sociabilizar más porque ese plano puede ser de gran apoyo. Arriésgate más en el plano profesional, no hagas siempre lo mismo porque no avanzarás, pero el éxito vendrá si no descansas en que las cosas se resuelven solas; son tiempos de poner mucho más de vos. Pero atención: apaga un poco tu mente para pensar mejor y tomar mejores decisiones, el querer estar en todo, todo el tiempo no es la solución y no es sano.

Tip: ¡toma riesgos!. No te deprimas ante las situaciones que no salen como lo deseas. Escucha más a tu intuición y vive de manera más auténtica.

LEO: 2020 será un año de esfuerzos si quieres recibir regalos. Si te mantienes enfocado, podrás sacar provecho de las situaciones que te rodean a nivel laboral, pero tendrás que esforzarte más que en la actualidad. Una cosa es lo que trasladas para afuera y otra la realidad y lo sabes. No te pongas objetivos muy ambiciosos. La familia y los amigos serán el sostén que necesitas, pero también es posible que nuevos vínculos se generen.

Tip: estás dando todo por sentado en una falsa zona de confort donde hace rato sabes que no creces más. Si quieres conseguir el éxito y el brillo que tanto te gusta como líder natural tendrás que redoblar esfuerzos y ponerte las pilas. No todo es placer.

VIRGO: 2020 será un año para relajarse más. Será el momento donde buscarás optimizar tus tiempos a nivel laboral para poder compartir más tiempo con amigos y familia. El plano profesional traerá satisfacción, recogerás los frutos de años de trabajo. Asume el mando y anímate a ascender de nivel. Trabaja siempre desde la humildad y no desde la imposición y así ganarás el respeto de muchos. Se vienen tiempos de poder, destaque y crecimiento.

Tip: el año será estable pese al cambio en el plano profesional que fue la puerta a una nueva etapa en general. Confía más en el cielo y en tu corazón. Apóyate en tus seres queridos.

LIBRA: 2020 será un año para poner primera y acelerar. Este año marcarás la diferencia si te lo propones. Trata de actuar en el plano profesional de manera más estratégica y no emocional. Busca, si se te presenta un desafío laboral, que prevalezca la armonía del grupo por sobre tus intereses personales y ponte a la altura de tu competencia si la tuvieras. Se quien inicie y no estés en modo espera. Ve por conseguir lo que crees que te mereces sin tantos miedos. Es posible que el entorno no te la ponga fácil y eso te agote, trabaja más en ti a nivel espiritual y de consciencia para que no te quedes atrapado en esa red. En el amor apuesta al cambio si no tienes una relación con bases sólidas y refúgiate más en tus amigos. En caso de que la tengas, comparte más tiempo de dos y supera lo que se presente manteniendo el equilibrio.

Tip: Tiempos de volver a tu luz propia y dejar de estar en la sombra de nadie. Que el miedo no te gane esta vez, resiste los períodos difíciles y elígete!.

ESCORPIO: 2020 será un año para que te hagas notar!. Gran año para destacarte en el plano laboral asumiendo mayores responsabilidades y actuando con determinación. Trata de ordenarte y disciplinarte en este ámbito para no vivir corriendo tanto; optimiza tu tiempo. En el amor, te quedará claro que deberás tomar decisiones que te lleven a otro lugar real. El tiempo de indecisión o espera se acabó. Escucha tu intuición y manéjate con más libertad.

Tip: ábrete al amor y fluye más en ese campo. Pero ojo, no pierdas el tiempo. Descansa en tus seres queridos y dale atención real a la gente que te rodea: ellos también necesitan de tu escucha.

SAGITARIO: 2020 será un año de gran apertura. Se te pedirá toda tu energía puesta en tus proyectos, si lo que deseas es avanzar, y de tu mayor compromiso. Se inteligente y programado en el manejo de tus finanzas. En el plan amoroso será un año, a pesar de todo lo que te cuesta, que apuntará a relaciones mucho más formales a las que estás acostumbrado. Utiliza la cautela y la constancia en todos los planos de tu vida.

Tip: para alcanzar lo que deseas debes generarlo, no te duermas!, ni caigas en tu fatiga constante. Ábrete!. No caigas en excesos, no busques todo el tiempo el reconocimiento. Concéntrate en crecer a largo plazo y suelta el placer inmediato que buscas casi siempre.

CAPRICORNIO: 2020 será un año de gran transformación. Cambios sin dudas llegan para ti. Nuevos desafíos estarán ahí para que con constancia y esfuerzo los sortees y recojas luego los frutos. Tu yo personal mutará dándole un valor muy distinto al equilibrio que buscarás lograr entre trabajo y vida personal. Puertas nuevas se abren y personas nuevas, también, llegan. Acércate a eso que deja que seas quien realmente sos desde un lugar auténtico.

Tip: el cielo te acompaña, no te detengas y que las dificultades no te estanquen, sigue adelante!. Cuida tu cuerpo para que te acompañe en los nuevos desafíos. Persevera y triunfarás. Descansa en tus afectos reales.

ACUARIO: 2020 será un año de grandes oportunidades. Amígate con el cambio. Sos un signo con demasiada fijeza a pesar de tu fuerte espíritu libre e independiente. El cielo te dice que si apuestas por el cambio, esta vez te acompañará. Posibles mudanzas, posibles nuevos puestos de trabajo, posibles nuevas relaciones, vendrán y ya me contarás. Pero para que esto se ejecute positivamente a tu favor deberás sí o sí hacer espacio, dejar atrás situaciones y personas que ya no te pagan de vuelta y lo sabes y que te quitan luz y aire; que no te de pena priorizarte.

Tip: necesitas dejar viejos patrones que te estancan, sobre todo tu falta de valor personal y tus miedos. El éxito está a la vuelta de la esquina sólo tienes que creerlo para salir a buscarlo. Ve firme y no te detengas. Mantente abierto y despierto.

PISCIS: 2020 será un año muy inspirador. Año para desplegar la creatividad en busca del éxito, dado que el cielo te acompañará. Trabaja duro por tus sueños, trabaja la constancia, recurre al trabajo en equipo. Es importante que sepas que tratándose del plano sentimental algunas desilusiones pueden seguir estando debido a tu rápida forma de confiar en la persona no indicada. Por lo tanto, trata de disfrutar más sin comprar lo primero que se presente. Refúgiate en tus amigos.

Tip: será clave que te organices muy bien en lo que emprendas para evitar dolores de cabeza. Controla tus emociones que sabes suelen ser inestables y jugarte malas pasadas. Toma tiempo para ti!.