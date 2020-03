HOLA MARZO 2020

HOLA MARZO!.

Un nuevo año astrológico se inicia en el cielo, un nuevo ciclo acá abajo.

El mes de Marzo estará teñido en su primera parte por energía pisciana. Allí estaremos depurando, sanando, limpiando, cerrando algo. Será un momento para aprender a caminar más livianos y para desarrollar madurez espiritual.

Luego, con la llegada del Sol al grado 0 de ARIES tendremos el EQUINOCCIO de otoño o primavera según sea el hemisferio en el que estemos. Este evento marca el inicio del NUEVO AÑO ASTROLOGICO y es aquí donde junto al coraje y la vitalidad que nos inyecta el planeta Marte, hacemos una renovación y barajamos de nuevo para volcarnos a INICIOS, tal como lo desea ARIES. Este día es conocido como un “DIA PUERTA”, dado que ARIES es puro DESEO, IMPULSO. Es energía de HACER, de INICIO, de MOVIMIENTO, de VOLUNTAD, de PODER. ¡ARIES ES QUIEN NOS ABRE EL CAMINO!.

Hablando del CICLO LUNAR este mes tendremos:

El 09 de Marzo la Luna Llena del mes Piscis en el signo de VIRGO: será momento de levantar la cosecha de 6 meses atrás en los temas virginianos respecto a salud, trabajo, rutinas, nuestro día a día.

Y el 24 de Marzo tendremos Luna Nueva en ARIES: siendo el momento donde de verdad arranca el año y un nuevo ciclo para conectar con nuestra energía de líder innato y volcarla a proyectos y relaciones. Será momento de reafirmar nuestro yo personal para liderar.

Hablando de PLANETAS este mes contaremos con:

El astro rey, el SOL, transitará por el signo de Piscis hasta el 20 de Marzo donde ingresará al signo de Aries. Nuestra consciencia pasará de una energía espiritual, romántica y soñadora a una impulsiva, decidida y mandada.

MERCURIO, el planeta de la comunicación y el entendimiento, arrancará a caminar directo el 10 de Marzo en el signo de Acuario, habiéndonos hecho trabajar a nivel psicológico nuestras emociones. Fue un momento donde tuvimos que ponerle palabras a nuestros sentimientos. Fuimos hacia adentro de nosotros. El 30 de Marzo termina su post sombra, ya caminando el signo de Piscis.

VENUS, nuestro deseo y autoestima, transitará por ARIES-TAURO. De modo que las relaciones pasarán de ser determinadas y enfocadas a dulces y de contacto y atención. Venus transitando una de sus casas, Tauro, nada como pez en el agua desplegando al máximo su energía. Aprovechemos este momento en lo que respecta a relaciones y finanzas porque estarán favorecidas.

MARTE, el planeta de la acción, transitará casi todo el mes por CAPRICORNIO y al final del mes ingresará a ACUARIO. Durante el mes este planeta se juntará con los tres grandes actuales visitantes que tiene el signo de Capricornio: primero se juntará con Júpiter, luego con Plutón y finalmente con Saturno. Esto nos dice que es un gran momento para accionar por nuestros sueños, enfocarnos y trabajarlos a largo plazo. Diseña un plan y ejecútalo!.

JUPITER (expansión), PLUTON (transformación), URANO (cambios radicales) y NEPTUNO (fantasías y sueños) no tienen mudanza este mes, sino que continúan su tránsito tal como el mes anterior.

SATURNO (estructura) transitará por CAPRICORNIO pero el 21 de Marzo ingresará al signo ACUARIO haciendo una primera visita no definitiva (ya que va a retrogradar y se devolverá a Capricornio), dándonos las primeras muestras de la gran reforma que se viene allá por 2021.

Nos espera un mes donde está el germen de todas las posibilidades. Aprovéchenlas al máximo!, QUE COMIENCE LA ACCION!.

FELIZ AÑO NUEVO ASTROLOGICO!!!.

Love, ASTROWOMAN.-

HOROSCOPOS MARZO 2020 | POR SIGNO [lean primero su Ascendente y luego su Sol].

ARIES: Feliz cumpleaños Aries!. El mes de marzo sin dudas para los Arianos es de reinvención y de inicios. Momento de plantar nuevas semillas que querrán ver cosechadas más adelante y sobretodo en cuestiones de amor. Conecten con su sensualidad y su costado más seductor y dejen de lado al peleador y guerrero que suele traicionarlos. El cielo los favorece en sus conquistas. No se vuelvan posesivos ni celosos, elijan relaciones que les devuelvan alegría y confianza en el amor. En el plano laboral, habrá alta actividad que requiere de su mayor energía enfocada. No pierdan tiempo en este plano y sepan delegar. Acepten cambios en este ámbito, vienen.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 6 y su Luna Nueva (inicios) en casa 1.

Tip: Mes muy activos para ustedes, que comience la acción!. Canalicen la alta energía del mes a través de actividades físicas que los desconecten del ruido y les orden prioridades. No sean reactivos.

TAURO: el mes de marzo para los Taurinos será para aprovechar en el plano material y afectivo dado que su regente Venus los visitará. Apunten a la estabilidad, cuestión que a ustedes tanto les gusta. Anímense a asumir mayores responsabilidades, pero es necesario que se organicen muy bien para poder recoger frutos y no enfrentamientos. Atentos a posibles desilusiones respecto de alguien que tiene un alto valor para ustedes.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 5 y su Luna Nueva (inicios) en casa 12.

Tip: Trabajen duro por lo que quieren, estarán diseñando su futuro. Antes de lanzarse, analicen muy bien con qué recursos cuentan.

GÉMINIS: el mes de marzo será para los Geminianos de una alta energía para avanzar en el plano profesional. Pero atención: Géminis deberá cultivar mejores modos en cuanto a sus entornos, dado que está creando demasiada separación y eso los aleja de sus objetivos. Están con una alta lucidez, no la desperdicien. Aprovechen el tránsito de Saturno en Acuario para desarrollar madurez. Atentos con no poner altas ilusiones sin sustento. No se confundan, atiendan la realidad. Aprovechen el tránsito de su regente Mercurio por Acuario para ampliar tu horizonte mental.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 4 y su Luna Nueva (inicios) en casa 11.

Tip: Salgan de sus casas, exploren!. Acepten que ese ideal de su mente no fue y no será y ábranse a nuevas situaciones y personas. Trabajen en desarrollar seguridad.

CANCER: el mes de marzo para los Cancerianos traerá algunos riesgos a asumir en el plano profesional. Atención a no crear conflictos y a pensar muy bien los pasos a dar en este sentido. Es un buen momento para frenar y replantearse su vocación o su rumbo en lo que hacen. Será un momento para desarrollar más diálogos con personas donde puede surgir el amor; sólo necesitan animarse. Apaguen sus miedos, son tiempos para explorar y mostrarse. Consideren una bendición eso que les está generando contraste e incomodidad interna, ya que de ahí surgirán sus mayores certezas. Ahora empiezan a gestar, luego de renacer, un proyecto más grande y acorde a sus capacidades.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 3 y su Luna Nueva (inicios) en casa 10.

Tip: Menos trabajo y más vida personal. Conecten!, y suelten el control!.

LEO: el mes de marzo es muy bueno para los Leoninos. Vendrán oportunidades para conectar de verdad con el amor. Este tema del corazón los tiene muy ocupados y preocupados. Habrá discusiones pero también alta sexualidad. En el plano laboral no habrá muchas posibilidades de marcar la cancha y sobresalir. Trabajen su ira y no la usen en su contra porque les podría jugar una mala pasada. Buen momento para resolver asuntos legales, si los tuvieran. Si deseas manifestar algo tendrá que ser realista y deberás trabajar duro en la intención y en la constancia. El tránsito de Saturno por Acuario vendrá a poner orden en las estructuras de tus relaciones.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 2 y su Luna Nueva (inicios) en casa 9.

Tip: Trabajen en la relación con ustedes mismos. Aprendan de las lecciones que les da la vida trabajando la aceptación y sabiendo que hay épocas más austeras que otras. Apunten a su libertad: a ustedes les sobra coraje, lo que les falta es ser visionarios!. Trabajen en eso.

VIRGO: el mes de marzo para los Virginianos los enfrenta a más cambios sin dudas. Podrían presentarse algunos conflictos en el plano profesional con personas de autoridad o alto ego que no reconocen su lugar. Depende de ustedes la postura a adoptar. No se queden en la queja ni en la crítica y accionen de manera concreta. En el plano afectivo, estarán activando su costado sexual. Aprovechen para conectar con sus parejas o para salir a conquistar. Allí es donde deben refugiarse.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 1 y su Luna Nueva (inicios) en casa 8.

Tip: Empiecen a reconocer su poder personal. Afírmense!. No teman a mostrarse tal como son. Se viene una nueva estabilidad.

LIBRA: el mes de marzo para los Librianos será de recoger mucho afecto de sus entornos, aunque ustedes se sientan muchas veces desprotegidos o no cuidados. Dejen de buscar relaciones ideales y entréguense a conectar con el presente. Pueden surgir conflictos en las relaciones pero será clave que trabajen en sus inseguridades internas y en colocar sanos límites. En el plano laboral no habrá mayores exaltaciones, pero no se duerma en los laureles Libra y salga por mayores conquistas en ese plano. Si algo se les está mostrando por todos lados y requiere de su atención es porque está listo para que se ocupen de eso!, no se hagan los distraídos!.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 12 y su Luna Nueva (inicios) en casa 7.

Tip: Trabajen en su inseguridad emocional. Busquen su equilibrio. Reestructuren sus relaciones.

ESCORPIO: el mes marzo para los Escorpianos será de evitar conflictos con sus entornos. Quizá se topará con varias personas intentado decirles qué hacer, cosa que ustedes detestan y eso puede desatar conflictos. Es momento de escuchar su corazón y lo que les marque su intuición. Están en una etapa muy sensible y estarán moldeando sus pensamientos. Pensarán en ustedes desde un lugar que hasta acá no habían podido visualizar. Vientos de esperanza vienen para ustedes, confíen. En plano afectivo desarrollen reciprocidad e intimidad. Si se entregan desde su costado más sensible podrían sorprenderse de las conexiones que podrían lograr. En el plano laboral, se vienen tiempos de restructuración, de un nuevo orden. La visita de Saturno en Acuario los hará revisar y reestructurar el plano del hogar y la familia.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 11 y su Luna Nueva (inicios) en casa 6.

Tip: Para empezar a sentir deben cambiar su nivel de consciencia. Entréguense a sentir más; el cielo los acompaña para que disfruten de encuentros con personas donde los cuerpos y los corazones hablen por sí solos, donde puedan descubrir una persona a su medida.

SAGITARIO: el mes de marzo a los Sagitarianos los encuentra muy decididos. En el plano afectivo empezarán a caer en la realidad de lo que sienten y tenderán a asumir mayores compromisos y a reordenarse. Alta seducción. Posibles nuevos romances. Buenos tiempos para emprender en el ámbito laboral o ampliar el campo en que se desarrollan.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 10 y su Luna Nueva (inicios) en casa 5.

Tip: Algunas cosas que desean hacer requieren de libertad, pero jamás saldrán bien sin un orden y una regulación interna. Esto es lo que retrasa su crecimiento. Piensen en su futuro.

CAPRICORNIO: el mes de marzo a los Capricornianos sigue dándoles frutos a nivel personal y profesional. La restructuración que están atravesando es grande y llevará tiempo, pero valdrá la pena y la gloria. Son tiempos de crecimiento interior. De a poco irán perdiendo la frialdad como mecanismo de defensa y conectando más con los sentimientos para generar vínculos que hace tiempo ya saben que desean. Suelten el control. Salgan más, sociabilicen. Necesitan mostrarse, intercambiar!. La llegada de tu regente Saturno a Acuario les dirá que crecieron y maduraron y que ahora vienen tiempos para expandirse con una nueva consciencia.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 9 y su Luna Nueva (inicios) en casa 4.

Tip: Será momento para decirle adiós a cosas que no dejan que partes internas se iluminen y habrá que atenderlas. Este es el momento, no teman.

ACUARIO: el mes de marzo para los Acuarianos será para desarrollar intensa actividad en sus vínculos personales y de trabajo. Empiezan tiempos para tramar de manera interna lo que saldrán a buscar ahí afuera y que saben será para lucharla. No se apresuren, dejen que las cosas maduren para que se puedan materializar. Mercurio los hará estar eficaces y lúcidos a la hora de comunicar, aprovéchenlo porque estarán persuasivos e intuitivos. Respecto del corazón que tanto cuesta que lo abran, ya que no pueden negociar su libertad personal ni su autonomía interna, podrán este mes relajarse y disfrutar más. Tendrán un carisma que cautivará. Contarán con mucha energía para iniciar nuevos proyectos. La llegada de Saturno mostrará los primeros pasos en la restructuración que Acuario vivirá en 2021.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 8 y su Luna Nueva (inicios) en casa 3.

Tip: Su nueva actitud y su cambio de perspectiva, es lo que los hará estar enfocados y les permitirá recoger frutos. Comprométanse!.

PISCIS: Feliz cumpleaños Piscis!. El mes de marzo a los Piscianos los encuentra ocupados. Mucha actividad profesional que les impide compartir más tiempo con los afectos. Momento de exponer sus ideas a los demás que los estimulen en sus trabajos. Se vienen cambios en este sentido. Es un mes para reconciliaciones y amores a primera vista. Serán tiempos de fortalecer el espíritu. En el plano afectivo eviten idealizaciones y no pierdan de vista la realidad.

Su Luna Llena (cierres) será en casa 7 y su Luna Nueva (inicios) en casa 2.

Tip: El Universo les da mensajes claros. Son ustedes los que se confunden por desconectarse de la realidad y no vibrar certeza. Pisen a tierra!. La información que reciban procésenla antes de usarla para tomar una decisión.