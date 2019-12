JUPITER EN CAPRICORNIO

“LA OPORTUNIDAD DE DARLE FORMA A NUESTROS SUEÑOS”.

Tránsito desde el 02 de Diciembre de 2019 al 19 de Diciembre de 2020.-

El ciclo completo de Júpiter es de 12 años aproximadamente (es decir, lo que demora en girar el zodíaco completo), de modo que está prácticamente un año en cada signo del zodíaco.

Júpiter retrograda aproximadamente 120 días al año. En 2020 lo hará desde el 14 de Mayo hasta el 13 de Septiembre de 2020 que despierte directo, en el signo de Capricornio, desde el grado 27 al 17. Además, estará en un trino progresivo de tierra con Urano en Tauro, en conjunción a Saturno y Plutón en Capricornio, en sextil a Neptuno en Piscis y por supuesto que hará otros contactos con los planetas rápidos durante todo el año que iremos viendo.

Júpiter es un planeta social que sirve para enlazar los planetas personales con los transpersonales. Él nos muestra los posibles caminos, las oportunidades, las posibilidades que hay en nuestro entorno. Es considerado el planeta de la abundancia, el éxito, la prosperidad y la buena suerte. Cuando nos visita, nos viene a traer regalos. Es el gran benefactor. Es el centauro que se atreve a explorar e ir más allá. Es la búsqueda de nuestra verdad personal. Tiene que ver con asuntos legales, ideologías, idiomas, aventura, viajes, progreso, expansión, independencia, emancipación, libertad, sabiduría.

Júpiter viene de estar un año en su casa Sagitario y no va a regresar hasta dentro de 12 años. Ahora lo que querrá en este signo de tierra es concretar y materializar todas las opciones que el fuego generó.

Ahora bien, si Júpiter expande entonces en Capricornio no estará cómodo dado que la energía capricorniana es restrictiva, de contracción. Pero no debemos ser tan pesimistas sino tratar de ver esto como la oportunidad de poder darle forma, estructura, sostén a ese sueño que hace tiempo venimos gestando y que necesita bases que se sostengan en el tiempo y a largo plazo.

Será momento de bajar a tierra!.

QUÉ NOS TRAE?.

Mucha energía de consolidación de proyectos y metas.

Ideal para llevar adelante carreras independientes, emprendimientos personales, donde cada unx sea su propix jefx.

Crecimiento lento, pero sin pausa y duradero en el tiempo.

Gran sentido de la responsabilidad y de la constancia en todo lo que se emprenda.

Mucha cautela al manejarse en relaciones y con el dinero.

No serán tiempos de atajos ni perezas, sólo el esfuerzo tendrá su recompensa.

Reformular nuestra visión del mundo.

Ordenar y consolidad nuestra consciencia material.

Ojo: no caigan en la ambición exagerada, en el autoritarismo y en el extremo deber ser. Tampoco se aíslen.

JUPITER EN CAPRICORNIO | Por Signo.

ARIES – CASA 10: profesión, estatus social, prestigio, éxito, jefes, vocación, reputación, padre, figuras de poder serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Si hiciste las cosas bien hasta acá, puede ser un período de reconocimientos y de aprovechar las oportunidades que se presenten para crecer en este campo. Ojo con excesos y exageraciones. No te ciegues. No asumas riesgos desproporcionados. No caigas en la constante insatisfacción, situación que puede hacer que tus ambiciones no sean realistas.

TAURO – CASA 9: asuntos legales, viajes, extranjero, idiomas, filosofías, verdad, nuevos estudios, ideologías serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Quizá se presente el momento para reorientar deseos de estilo de vida y así, poder mirar más allá de tu zona conocida y salir a explorar el mundo. Gran momento para expandir tu vida social y divertirte más. Quizá la vida te tope con un gran maestro que te mostrará un camino diferente.

GEMINIS – CASA 8: cuentas conjuntas, deudas, herencias, intimidad, sexualidad, espiritualidad, miedos, poder personal y económico, temas tabú, nuevos placeres serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Gran momento para hacer introspección y concentrarte en tí y también para volcar tu energía en la ayuda hacia los demás.

CANCER – CASA 7: relaciones y asociaciones serán los temas que Júpiter alentará este año para vos. Puede que traiga personas nuevas a tu vida o bien cambie la dinámica de tus relaciones presentes. Aquellos que no estén satisfechos lo notarán mucho más al punto de hacerse insoportable y vendrá el cambio. Es un buen momento para vincularse con alguien nuevo y desconocido para vos en cuanto a asociaciones; esto puede beneficiarte. También es un buen momento para compromisos formales y firma de papeles.

LEO – CASA 6: rutinas, día a día, trabajo, salud serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Posibles cambios en la estructura de tu vida cotidiana. Quizá hagas cambios en tu alimentación, hacia una vida más saludable, tomes más descansos y te organices mejor. Posibles cambios a nivel laboral que puedes en principio sentir como una amenaza, pero más bien es el empuje hacia ese brillo propio que hace tiempo tienes muy guardado.

VIRGO – CASA 5: proyectos creativos, hobbies, hijos, nuevos romances, nuevas formas de amar serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Es un tránsito que te invita a liberarte, a conectar de nuevo con lo que te apasiona y enciende tu corazón y a que te muestres más auténticx. Es necesario que de tu parte inyectes “iniciativa”. Será momento de sacar el líder natural hacia afuera, sin caer en el egocentrismo o la imposición.

LIBRA – CASA 4: hogar, familia, raíces, estabilidad, vida íntima serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Posibles mudanzas y creación de nuevas bases seguras que te hagan “sentir en casa”. Llegó el momento de cambiar este sostén, con tranquilidad pero con firmeza.

ESCORPIO – CASA 3: comunicaciones, estudios cortos, viajes cortos, hermanxs, entorno cercano, pensamientos, curiosidad por aprender serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Información va a llegar y será la ayuda que necesitas para poder dar forma a eso que hace tiempo vienes gestando y no logras consolidar. Páusate, observa y escucha más. Período para ampliar tu visión.

SAGITARIO – CASA 2: recursos propios, autoestima, deseos, placeres serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Será momento de poner en orden tus finanzas y darle estructura a tu vida material. Posibles cambios en la forma en que te ganas el dinero. Evita excesos y gastos innecesarios.

CAPRICORNIO – CASA 1: personalidad, apariencia física, cómo me proyecto ante otros, el yo, tu identidad serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Gran momento para un reset personal. Gran transformación, nueva personalidad. Pregúntate, quién soy hoy?. Abre esas nuevas puertas que se te presenten. Es un gran momento para vos, de muchas oportunidades. Sigue el camino del esfuerzo y crece!.

ACUARIO – CASA 12: inconsciente, miedos, secretos, karma, fe, milagros serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Gran momento para cerrar un ciclo, soltar lo que te estanque y poder pasar un siguiente nivel. Momento para estar con vos y sincerarte. Muchas respuestas llegarán y ayudarán en las decisiones a tomar. Confía en que estarás protegido y enfrenta lo que viene para poder depurar y pasar a algo mejor. Se amplía tu visión.

PISCIS – CASA 11: grupos, amigos, clientes, proyectos colectivos serán temas que Júpiter alentará este año para vos. Grandes oportunidades en tu entorno social. Posibles líderes de proyectos humanitarios. Nuevos contactos relacionales.