HOROSCOPO DE DICIEMBRE 2019

QUE TE CONTARÁ EL CIELO EN DICIEMBRE SEGÚN TU SIGNO?

TIP: Para los Astro-Adictos que ya están más empapados en la Astrología, LEAN PRIMERO SU SIGNO ASCENDENTE, LUEGO SU SOL.

ARIES

Hola queridx ARIES!.

Este mes tu casa con mayores cambios será el Medio Cielo (MC), tu casa 10. De modo que éxito, status, reputación, profesión, padres, jefes o figuras de poder serán temas candentes. Son tiempos de plantearte si realmente estás haciendo lo que te apasiona o qué es eso que está impidiendo que alcances objetivos profesionales que te permitan ir por un siguiente nivel. Es hora de mirar un poco más allá!.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques y no la derroches en excesos o posturas que te cieguen.

Tu regente, Marte, situado en Escorpio te impregna de una súper energía a prueba de todo. Aprovéchala!.

A nivel amoroso, controla tus impulsos y no vayas al choque. El amor puede resultar en el ámbito laboral o en círculos de amigos. Atentxs!.

Astro-Consejo: No seas impaciente!. No estés sólo enfocadx en los resultados, disfruta del proceso. Cuida tu ansiedad y tus excesos. Y fluye…

TAURO

Hola queridx TAURO!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 9. De modo que viajes, extranjero, asuntos legales, estudios superiores, ir más allá de lo conocido, serán temas candentes. Son tiempos de plantearte el explorar nuevas posibilidades. De conectar con tu verdadera esencia y revisar tus deseos.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en las oportunidades de crecimiento y expansión que se presenten. Mantente despiertx!.

Tu regente, Venus, situado en el mes en Capricornio y luego en Acuario te impregna de una energía comprometida y con aires de libertad, en lo que refiere a vínculos. No irás por relaciones tibias sino más formales pero donde cada quien pueda mantener su independencia. Será clave que seas más flexible, que evites discusiones y que no caigas en luchas de poder.

Astro-Consejo: Deja atrás los miedos que te paralizan. Ábrete!. Amplía tu vida social. El CAMBIO te espera y Urano y el Universo están apoyándote para que lo realices. Confía!. Se viene una gran liberación.

GEMINIS

Hola queridx GEMINIS!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 8. De modo que bienes y recursos compartidos, herencias, cuentas conjuntas, sexualidad, miedos, espiritualidad, poder personal y económico serán temas candentes. Son tiempos de aplicar límites claros y saludables en tus relaciones a nivel profesional y personal. Trata de pensar realmente cuál es tu responsabilidad y cuál la de otros que te estás cargando y asumiendo ya hace demasiado tiempo y que no puede seguir sucediendo. Posibles nuevas ofertas de trabajo. Analízalas!.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en la construcción de moldear tus ambiciones y construir proyectos que te traigan un bienestar futuro.

Tu regente, Mercurio, situado en Escorpio al principio de mes y luego pasando a Sagitario te dará profundidad y agudeza y sacará a relucir mucha información que estaba ahí tejiéndose pero no se veía. Luego, tu mente estará un poco más optimista y con ganas de buscar diversión. Aprovéchala!

A nivel amoroso, se te exige ser más paciente. Controla tu ansiedad. Cuando Venus llegue a Acuario, signo más afín al tuyo, empezarás a sentir una mayor libido. Atención a tus entornos y a las personas que se presenten, puede estar la oportunidad en el amor ahí!.

Astro-Consejo: No tomes decisiones importantes sin haberlas evaluado y consultado muy bien. Usa ese humor ácido que te caracteriza para liberar tensiones personales y de tus entornos.

CANCER

Hola queridx CANCER!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 7. De modo que relaciones y asociaciones serán temas candentes. Son tiempos de terminar con relaciones que ya te han mostrado todo. Libérate de personas tóxicas. Trabaja en la relación contigx mismx. Empieza a hacer mejores elecciones que te eviten dolores de cabeza.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la aproveches en el plano profesional, sobretodo, ya que puede traerte algo de insatisfacción y cambios de estados de ánimo a nivel amoroso generando posibles conflictos. Trata de no ser demasiado susceptible y no te enganches!.

Revisa muy bien tus proyectos y propuestas profesionales antes de dar el sí definitivo.

Astro-Consejo: No te frustres con la realidad. Considera lo que se presenta como un escalón más que necesitas subir para poder cumplir tus sueños. No te aferres a un pasado que ya nada puede darte. Es hora de apostar por la renovación y evolucionar!. Enfócate en tus talentos!.

LEO

Hola queridx LEO!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 6. De modo que tu vida cotidiana, tus rutinas, tu día a día, tu salud y tu trabajo serán temas candentes. Son tiempos de plantearte la búsqueda de un equilibrio que hace tiempo buscas y necesitas y no logras conseguir que se afiance. Elige tu bienestar espiritual por sobre cualquier situación que te de satisfacción en el inmediato pero luego no se sostenga en el tiempo.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en optimizar tus rutinas y darle estructura. Libérate de lo que te recargue de más.

Tu regente, el Sol, situado en Sagitario y después del 22 en Capricornio te impregna de una energía súper activa que despierta lo que te apasiona. Aprovéchala y vuelve a encenderte!.

A nivel amoroso, serán momentos de apostar después de varios meses de tormenta. Trata de crecer en este sentido y hacer mejores elecciones, luego de la enseñanza que tuviste.

Astro-Consejo: No es momento de tomar riesgos ni excesos innecesarios. Mantente fuera de los conflictos. Respira!..

VIRGO

Hola queridx VIRGO!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 5. De modo que proyectos personales, creatividad, hobbies, hijos, nuevos romances, nuevas formas de amar serán temas candentes. Son tiempos de plantearte si realmente te preguntas lo que deseas o te evades, si usas el esparcimiento para regenerarte o como distracción.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en poder liberarte de viejas cargas pasadas y la uses en ver oportunidades. Vendrán posibles cambios laborales que reconocen tu esfuerzo realizado hasta acá. Toma la iniciativa y los beneficios llegarán.

Tu regente, Mercurio, situado en Escorpio al principio de mes y luego pasando a Sagitario te dará profundidad y agudeza y sacará a relucir mucha información que estaba ahí tejiéndose pero no se veía. Luego, tu mente estará un poco más optimista y con ganas de buscar diversión. Aprovéchala!

A nivel amoroso, siguen tus ganas de estabilidad y el cielo te acompaña.

Astro-Consejo: No estés tan incisivo en tus intercambios, te puedes arrepentir luego. Mes para definir los proyectos que vienen y que marcan tu futuro. Trata de descansar más.

LIBRA

Hola queridx LIBRA!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 4. De modo que raíces, hogar, familia, mudanzas serán temas candentes. Son tiempos de plantearte cómo está tu vida íntima y tratar de llevar armonía a ese plano.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en crear la visión de esas nuevas bases seguras que necesitas para sostenerte y que hace tiempo vienen tambaleando y decepcionándote. Necesitas construir tu “nuevo hogar”.

Tu regente, Venus, situado en el mes en Capricornio y luego en Acuario te impregna de una energía comprometida y con aires de libertad, en lo que refiere a vínculos. No irás por relaciones tibias sino más formales pero donde cada quien pueda mantener su independencia. Será clave que no caigas en luchas de poder. Buen momento para conocer gente nueva.

Astro-Consejo: Este mes trátate como tu propia madre, cuídate y habítate!. No caigas en viejas estructuras inculcadas que retrasan tu crecimiento. Que tus ganas de ir por una nueva base segura superen tus miedos. Pero atención: pisa la tierra y no divagues. No te preocupes de más y evita confrontaciones.

ESCORPIO

Hola queridx ESCORPIO!.

Este mes tu casa con mayores cambios será casa 3. De modo que comunicación, entornos cercanos, hermanos, vecinos, viajes y estudios cortos serán temas candentes. Son tiempos de plantearte si tus pensamientos hoy coinciden con la realidad que deseas crear o si terminan jugándote en contra.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en sociabilizar y en ver las oportunidades que se te presentarán a diario. Lo importante es que te manejes de manera “SIMPLE”.

Tu regente, Plutón, situado en Capricornio te piden que te transformes de manera radical y tu co-regente Marte, situado en tu signo te impregna de una súper energía para ir por lo que deseas. Aprovéchala!. Decile chau a lo viejo y dale la bienvenida al cambio!.

A nivel amoroso, hay muchos aires de romanticismo que deberías aprovechar, pero también de profundidad y determinación. Vas a estar exigente a nivel afectivo. Disfruta pero ve con prudencia y no compres tan rápido todo lo que se presenta; páusate y analiza. Acepta invitaciones!.

Astro-Consejo: No caigas en celos infundados. Atención con el estrés, frena y cuida tu salud!. Apaga tu mente. Desconecta.

SAGITARIO

Hola queridx SAGITARIO!.

FELIZ CUMPLE!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 2. De modo que deseos, autoestima, recursos propios, placeres serán temas candentes. Son tiempos de plantearte si tu presente se alinea con tus posesiones, tus valores o tus formas de generar recursos y en caso de que no vayan de la mano será la hora de una gran restructuración.

Tu regente, Júpiter, situado ya en Capricornio y habiéndote abandonado después de un largo año de enseñanzas y regalos tu ayudan a que esas grandes ideas que desarrolló el fuego ahora pasando a este signo de tierra puedan materializarse, concretarse y poder darle una estructura segura para el nuevo futuro que empezarás a construir.

A nivel amoroso, se te pide que seas más demostrativo. Exprésate!. Estás con mucha claridad e iniciativa, úsala en este plano.

Astro-Consejo: Es momento de empezar a ordenar tu vida material. Evita excesos y gastos innecesarios. Cuida tu ira o viejos rencores atragantados, te pueden traer dolores de cabeza. En lo que emprendas trata de mirar más allá!.

CAPRICORNIO

Hola queridx CAPRICORNIO!.

FELIZ CUMPLE!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 1. De modo que aspecto físico, personalidad, tu modo de presentarte ante el mundo, el “yo” serán temas candentes. Son tiempos de plantearte quién eres?, qué es lo que proyectas?, dado que se viene una gran transformación de tu identidad.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en tu crecimiento personal y profesional porque la suerte estará este año de tu lado si haces de tu parte lo correcto. Es decir si te enfocas en tus objetivos y sigues el camino del esfuerzo.

Tu regente, Saturno, situado en tu signo, su casa, y en compañía de Plutón y Júpiter te dan una energía extrema de soltar viejas estructuras obsoletas y reconstruir una estructura nueva que sea auténtica y respondan a tu vida presente.

A nivel amoroso, amplía tus salidas. Puedes conocer personas muy especiales.

Astro-Consejo: Momento de reinvención personal, ajusta tus objetivos y dale play a tu nuevo yo!. El Universo conspira a tu favor!.

ACUARIO

Hola queridx ACUARIO!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 12. De modo que inconsciente, secretos, karma, serán temas candentes. Son tiempos de plantearte un cierre de ciclo muy fuerte que te pide despojarte de todo lo que está frenando tu evolución por viejos miedos y patrones.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en desarrollar tu fe, tu costado espiritual y puedas ampliar más tu visión. Encontrarás varias respuestas a cuestiones del pasado que te permitirán entender y cerrar.

Tu regente, Urano, situado en Tauro te impregna de una energía que te invita a revisar tus raíces y a empezar a pensar en nuevas bases seguras para vos. Cambios allí vendrán, quizá con algunos imprevistos. Trata de ser lo más flexible posible.

A nivel amoroso, Venus te visitará más a fin de mes haciendo que tu libido suba pero siempre en post de relaciones libres e independientes, pero sobretodo sin roscas. No pongas expectativas tan altas.

Astro-Consejo: Suelta personas del pasado que te colocan frente a una conducta que ya has superado. Haz foco en tu espiritualidad práctica. Momento de introspección.

PISCIS

Hola queridx PISCIS!.

Este mes tu casa con mayores cambios será tu casa 11. De modo que amigos, grupos, proyectos colectivos, clientes serán temas candentes. Son tiempos de plantearte si realmente estás haciendo algo que trae un beneficio sólo a ti mismo o también aporta al colectivo al que perteneces.

Será clave que toda esa energía que tratará de inyectarte Júpiter la enfoques en sentirte más seguro dentro de tu comunidad y puedas usarla a tu favor para crecer de manera personal y social. Busca apoyo y sé realista.

Tu regente, Neptuno, situado en tu signo, su casa, te impregna de una energía amorosa, empática y cautivadora de tus entornos. Pero atención no te dejes cegar, no pierdas de vista la realidad y tampoco te encapriches en lo que no es ni puede ser.

A nivel amoroso, te encuentras favorecidx, cumpliendo y expresando fantasías. Podrían venir oportunidades del extranjero o de tu círculo.

Astro-Consejo: Momento de ser el líder de un proyecto comunitario y ser leal al mismo. Comprométete!. Y ábrete!.