CLa ciudad de Hilton Head Island instala su primera Señal HAWK para mejorar la seguridad de los peatones

COMUNICADO OFICIAL

La ciudad de Hilton Head Island instala su primera Señal HAWK para mejorar la seguridad de los peatones

Hilton Head Island, SC - Para mejorar la seguridad de los peatones, la ciudad de Hilton Head Island ha instalado su primer faro híbrido para peatones, conocido como “HAWK” (High- Intensity Activated Crosswalk – cruce peatonal activado de alta intensidad), en el cruce peatonal junto al estacionamiento de Coligny Beach en South Forest Beach Drive.

El HAWK, que se activará el lunes 20 de abril, es parte de las mejoras de la carretera en el área de Coligny Beach y ayudará a los peatones a cruzar la carretera de manera más segura desde el estacionamiento y las vías de Coligny Beach hacia una nueva vía que va al Parque Coligny Beach.

"Estamos entusiasmados de activar esta nueva señal de tráfico. Basado en el tráfico de vehículos pesados ​​y peatones, particularmente durante nuestra temporada alta de playa, determinamos que este era el mejor dispositivo de control de tráfico para instalar ", dijo Scott Liggett, Director de Proyectos e Instalaciones Públicas de la Ciudad. “Cuando nuestra temporada vuelva a comenzar y con la futura apertura de nuestro Lowcountry Celebration Park, anticipamos que este cruce peatonal continuará siendo uno de los más concurridos. La nueva señal de tráfico ayudará a mitigar el flujo de tráfico ".

Debido a que la señal HAWK puede ser nueva para los conductores y peatones, ambos deben tener precaución al principio para asegurarse de que todos entiendan la operación de la nueva señal.

Cómo funciona la señal HAWK

La señal de tráfico HAWK está específicamente diseñada para cruces peatonales y dirige a los vehículos motorizados a detenerse para que crucen los peatones. La señal funciona cuando los peatones presionan un botón y reciben un símbolo para caminar, deteniendo de esta manera el tráfico, poniendo a los peatones en una posición segura.

El semáforo se muestra de la siguiente manera:

El parpadeo amarillo alerta a los automovilistas que un peatón ha iniciado el sistema de cruce de peatones y los automovilistas deben reducir la velocidad y prepararse para detenerse. El parpadeo amarillo cambiará a amarillo sólido.

Amarillo sólido alerta a los automovilistas que la señal está a punto de cambiar a Rojo sólido y deben detenerse. Amarillo sólido cambiará a rojo sólido.

Rojo sólido requiere que el tráfico se detenga por completo. El tráfico se detendrá durante 16 segundos mientras se muestra un símbolo de caminar hacia el cruce de peatones, dando a los peatones la señal para cruzar la carretera.

El parpadeo rojo comenzará después de los 16 segundos de rojo sólido. El símbolo de caminar mostrará una señal intermitente de "no caminar" acompañado de un temporizador que comenzará la cuenta regresiva a los 14 segundos. La señal intermitente "no caminar" significa que un peatón no debe comenzar a cruzar la calle. Pero los peatones que ya cruzan la carretera tendrán tiempo de terminar de cruzarla antes de que finalice la señal roja intermitente para los conductores. También se requiere que el tráfico se detenga por completo en la señal roja intermitente, pero puede proceder con precaución si no hay peatones dentro del cruce de peatones.

Al final del período de cruce de peatones, la señal se oscurece nuevamente y los automovilistas pueden continuar después de que los peatones hayan despejado el paso de peatones. Según el diseño de la señal, la señal no se puede activar para detener el tráfico nuevamente durante un mínimo de 70 segundos después de la luz roja intermitente.

Para obtener más información sobre la señal HAWK, visite hiltonheadislandsc.gov o comuníquese con Darrin Shoemaker, ingeniero de tráfico y transporte, al 843-341-4774.