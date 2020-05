Bluffton High School gana la posición Top 10 en el ranking de U.S.News de las escuelas secundarias de S.C.

COMUNICADO OFICIAL

Bluffton High gana la posición Top 10 en el ranking de U.S.News de las escuelas secundarias de S.C.

BEAUFORT - Bluffton High School figura entre las 10 mejores escuelas secundarias de Carolina del Sur en el ranking 2020 publicado esta semana por la revista U.S.News and World Report. Tres de las escuelas secundarias del distrito están clasificadas en el Top 25 de Carolina del Sur.

U.S.News compila sus clasificaciones anuales en función de los puntajes de los exámenes de los estudiantes, las tasas de graduación a tiempo y qué tan bien las escuelas preparan a los estudiantes para la universidad (cursos universitarios de colocación avanzada).

"Nuestros maestros y estudiantes ponen mucho esfuerzo en nuestros programas académicos, y es maravilloso para ellos ver su trabajo duro recompensado", dijo Denise Donica, directora de Bluffton High.

De las 245 escuelas secundarias de Carolina del Sur, US News clasificó a Bluffton High No. 8, Hilton Head Island High No. 20, May River High No. 24, Beaufort High No. 40 y Battery Creek High No. 56. Whale Branch Early College High ocupó el puesto número 96 a pesar del hecho de que sus estudiantes toman cursos de nivel universitario, y obtienen títulos universitarios de dos años, a través de una asociación con el Technical College of the Lowcountry en lugar de a través de las clases de Colocación avanzada que representan el 40 por ciento de los EE. UU. Métricas de ranking de noticias.

Según el ranking de U.S.News, las 10 mejores escuelas secundarias de Carolina del Sur para 2020 son:

Academic Magnet High (Charleston)

Charleston School for the Arts (Charleston)

Wando High (Charleston)

Palmetto Scholars Academy (Charleston)

Spring Hill High (Lexington/Richland District 5)

Dreher High (Richland District 1)

Fort Mill High (York District 4)

Bluffton High (Beaufort)

St. James High (Georgetown)

Nation Ford High (York District 4)