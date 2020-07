McMaster restringe las ventas de alcohol en SC para disminuir la propagación de COVID-19 entre los jóvenes

Así lo anunció el gobernador McMaster, quien busca disminuir el número de contagiados de las diferentes ciudades del estado de Carolina del Sur, a través de la restricción de venta de licores en bares y restaurantes.

La restricción dará inicio el sábado después de las 11 p.m. Ningún restaurante, ni bar podrá servir alcohol después de esta hora; los establecimientos que incumplan la normatividad pronunciada incurrirán en la suspensión de sus licencias para la venta de alcohol temporalmente.

Las medidas se adoptan con el fin de enfocarse en los grupos de jóvenes que se reúnen en este tipo de establecimientos sin distanciamiento social, lo que hace que se propague de manera acelerada el virus a través de gotas que viajan por las vías respiratorias.

Los casos en personas que se encuentran entre los 11 y 30 años han aumentado recientemente, y es a ellos a quienes les recae la responsabilidad de ser los propagadores de este virus y por consecuencia, afectan a otros rangos de edad de la población.

Ahora bien, los restaurantes y bares no tendrán prohibida la venta de comida, ni bebidas no alcohólicas. Las medidas de restricción frente a la venta de alcohol, no aplica en supermercados, tiendas de vinos y licores, o negocios minoristas.

McMaster busca extender el estado de emergencia por 15 días más, dado que, en el último mes y medio los casos se han elevado. Esta semana, Carolina del Sur superó los 50.000 casos positivos por coronavirus.