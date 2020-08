Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley Agosto 20 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.

Seguridad en Bicicleta

La seguridad de las bicicletas es importante para nuestra comunidad de Hilton Head Island, y hay organizaciones en nuestra comunidad que buscan formas de ayudar a mantener nuestras carreteras y caminos seguros para que todos los usen. Esta semana, nuestra Alcaldía aprobó una resolución reconociendo una donación única de $ 15,000 de Hilton Head Cycling, Inc., con el único propósito de apoyar la seguridad de las bicicletas en nuestra ciudad. La donación se hizo en memoria del Dr. Jeffrey Garske, quien era un ávido ciclista. Nos complace informar que utilizaremos la donación para agregar señales de seguridad para bicicletas y marcas de carriles a lo largo de varias carreteras de la ciudad.

Somos designados por la Liga Americana de Ciclistas como un Nivel Oro Amistoso con la Comunidad de las Bicicletas y es nuestro deseo hacer crecer, mantener y hacer segura la infraestructura para bicicletas de la ciudad. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Hilton Head Cycling por esta increíble donación y por ayudarnos a cumplir este deseo.

Se necesitan trabajadores electorales para el día de las elecciones, 3 de noviembre.

La Junta de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Beaufort está buscando voluntarios para trabajar en las urnas de noviembre, el día de las elecciones. Para calificar, los residentes deben estar registrados para votar en SC y asistir a una capacitación en línea para administradores de encuestas. Regístrese en línea en www.noexcusesc.com.

A cada voluntario se le pagará $165 por la capacitación y el trabajo el día de las elecciones. Se tomarán precauciones de salud en todos los lugares de votación y cada voluntario recibirá equipo de protección personal. Los jóvenes de 16 y 17 años son elegibles para ser voluntarios. Para obtener más información y preguntas, llame a la Junta de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Beaufort al 843-255-6900.

Registro de votantes y boletas

Con la fecha de las elecciones acercándose, hemos recibido algunas llamadas relacionadas con el registro de votantes y las boletas. Si tiene preguntas sobre el registro de votantes, la votación anticipada, las boletas ausentes u otras inquietudes sobre la votación, comuníquese con la Junta de Registro de Votantes y Elecciones del Condado de Beaufort al 843-255-6900 o visite beaufortcountysc.gov/vote.

Actualizaciones de COVID-19 para nuestra comunidad

Lo alentamos a que continúe tomando medidas para ayudar a detener la propagación de COVID-19:

Usar una máscara en público.

Practicando el distanciamiento social.

Haciéndose la prueba.

Evitar reuniones grupales.

Lavarse las manos con regularidad.

Quedarse en casa si está enfermo.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur mantiene datos sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal para nuestra área en su sitio web en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales serían 29928 y 29926. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Ubicaciones de prueba de COVID-19

Si necesita una prueba COVID-19, visite SCDHEC.gov o comuníquese con Hilton Head Hospital. DHEC mantiene una lista de sitios y fechas de pruebas emergentes de la comunidad en su sitio web. Estos eventos gratuitos de drive-thru no requieren una cita ni una orden médica. Además, Hilton Head Hospital ofrece libre de drive-thru pruebas de 8 am a 12 m, de lunes a viernes. No es necesaria una cita, pero se requiere una orden médica.

Ayuda de alquiler para residentes de SC

Si usted o alguien que conoce todavía está luchando para pagar el alquiler durante la pandemia por Coronoavirus, por favor comuníquese con S.C. Thrive, que proporciona ayuda para el alquiler de emergencia para los residentes de Carolina del Sur. Los hogares elegibles pueden recibir asistencia de hasta $ 1,500 para el alquiler en un pago único y global que se hace directamente a los propietarios o compañías administradoras. Visite scthrive.org para obtener más detalles.