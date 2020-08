07 de Agosto. Actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Agosto 7 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad con nuestros proyectos y la asistencia de COVID-19.

El trabajo en el proyecto de iluminación de Yacht Cove comenzará el martes 11 de agosto

La luz pronto brillará en la intersección de Yacht Cove Drive y William Hilton Parkway (Bus.) Como resultado de un proyecto piloto que mejorará la seguridad del área. Esto también está cerca del lugar donde Charli J. Bobinchuck, una de 11 años de edad, residente de Hilton Head Island que fue conocida por su amor por los animales y su fascinación por la vida silvestre y el medio ambiente de la Isla, perdió la vida hace más de dos años.

Otorgamos un contrato a J. Moore Electrical. La compañía comenzará el trabajo preliminar para instalar farolas en la intersección el martes 11 de agosto y tiene 60 días para completar el proyecto. Los planes para el proyecto se aprobaron en octubre de 2019, pero la construcción se retrasó debido a las adquisiciones prolongadas de servidumbres para instalar las luces.

El proyecto de $105,000 dólares incluye la instalación de siete postes que soportarán nueve artefactos de iluminación del techo. Tanto South Carolina Department of Transportation como Town’s Design Review Boardaprobaron el diseño. El trabajo inicial consiste en la perforación de conductos subterráneos para cableado eléctrico. A esto le seguirá la configuración de los nuevos postes de luz y accesorios.

El personal de la ciudad planea conocer los comentarios del público sobre la estética y la efectividad de las luces.

El trabajo no debe afectar el flujo del tráfico, pero se insta a los automovilistas a tener cuidado al viajar por la zona de trabajo. Para obtener más información, comuníquese con Jeff Buckalew, Town Engineer, en jeffb@hiltonheadislandsc.gov o al 843-341-4772.

Distribución de fondos de subvenciones

A principios de esta semana, anunciamos noticias sobre el subsidio de $378,000 que recibimos del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Desde entonces, hemos recibido numerosas llamadas sobre cómo se puede acceder a esos fondos.

Los fondos están destinados a brindar ayuda a nuestros residentes de ingresos bajos y moderados afectados por COVID-19. Estamos trabajando con el Community Foundation of the Lowcountry en las pautas de solicitud para organizaciones locales sin fines de lucro. Una vez que se finalicen esas pautas, las organizaciones podrán solicitar subvenciones y utilizarlas para ayudar a nuestros residentes con el alquiler, los servicios públicos, la hipoteca, la comida, el transporte, el cuidado de los niños y otras necesidades. Por lo tanto, si usted, como individuo, necesita ayuda, comuníquese con agencias sin fines de lucro en nuestra comunidad que ofrecen asistencia. Es posible que deba cumplir algunas pautas.

El nuevo mapa interactivo de Lowcountry Food Bank ayuda a las personas a encontrar alimentos gratis

El Lowcountry Food Bank (LCFB), en asociación con el Riley Center for Livable Communities del College of Charleston, anunció un nuevo mapa interactivo de Lowcountry Food Finder en línea. El nuevo mapa ayuda a las personas necesitadas a encontrar comida gratis en los 10 condados costeros de Carolina del Sur atendidos por la LCFB, incluido el condado de Beaufort.

Las personas que intentan encontrar despensas de alimentos cercanas pueden ir a https://bit.ly/lowcountry-food-resources y escribir su ubicación. Se proporcionará una lista de recursos alimentarios con los horarios y días disponibles para los sitios más cercanos a ellos. Diseñado para funcionar desde un dispositivo móvil o una computadora, el sitio web incluye tres tipos de sitios de distribución de alimentos: sitios de agencias asociadas de Lowcountry Food Bank, sitios del distrito escolar costero de Carolina del Sur y sitios de recursos alimenticios adicionales. Varias agencias y sitios de distribución de alimentos para Hilton Head Island se enumeran en este mapa y en la página central de COVID19 en nuestro sitio web.

SC DHEC: Casos SC COVID-19 por condado y código postal

Los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal están disponibles como una pantalla interactiva en el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales serían 29928 y 29926. También puede encontrar datos de DHEC COVID-19 en nuestra página central de COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Con la cantidad de casos positivos, los funcionarios continúan instando a las personas a tomar precauciones básicas: lavarse las manos con regularidad, distancia social, usar una mascarilla, evitar reuniones grupales y quedarse en casa cuando esté enfermo.

Próximas reuniones sobre vivienda laboral, nuestro plan e impuesto sobre alojamiento

De cara a la próxima semana, tenemos tres reuniones importantes que tal vez desee agregar a su calendario. Estas reuniones se realizan virtualmente. Las agendas de las reuniones publicadas en nuestro sitio web brindan información sobre cómo puede participar y ver las reuniones.

El Planning Commission’s LMO Committee se reúne a las 9 am, el 11 de agosto para discutir las enmiendas de OVM de vivienda para los trabajadores. Nuestro equipo Plan Development Team, se reúne a las 2 pm, el 12 de Agosto por una revisión y recomendación de nuestro plan, que será nuestra hoja de ruta para los próximos dos decenios. Un taller virtual para las solicitudes de subvenciones del impuesto de alojamiento (ATAX) 2021 será el jueves 13 de agosto de 2020 a las 9 am. Durante el taller, el personal compartirá información sobre el proceso de solicitud para que pueda preparar a fondo su solicitud y responder a sus preguntas acerca de la aplicación.

Dar para ayudar a otros

Continúe apoyando a las organizaciones de nuestra comunidad que trabajan para apoyar a los necesitados.