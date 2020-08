Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley Agosto 10 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad con nuestros proyectos y COVID-19.



Trabajar en la señal de tráfico

La reconstrucción del semáforo del brazo del mástil decorativo en la intersección de la U.S. 278 (autobús) y Beach City Road comenzará este mes.



Hemos contratado a Red Electrical Designs para instalar un nuevo brazo de mástil y emitimos un aviso al contratista para que continúe con el trabajo. Red Electrical tiene 30 días para completar el trabajo, que también implicará reparaciones menores de drenaje y cruces peatonales en el área inmediata.



El poste del mástil y los cimientos originales sufrieron daños irreparables en la noche del 5 de noviembre de 2019, cuando un automovilista chocó con este soporte de señal de tráfico. Se instaló un soporte de señal de cable de tramo temporal, que permite que la señal funcione hasta que se pueda instalar un poste y una base nuevos. Debido a que las normas de diseño han cambiado desde que este soporte de mástil y brazo se construyó por primera vez en 2010, la ciudad tuvo la señal rediseñada y luego se permitió su aprobación a través del Departamento de Transporte de SC (SCDOT). El Ayuntamiento es responsable del mantenimiento y reparación de los postes de señalización decorativos especiales en virtud de un acuerdo con la SCDOT. El largo retraso en los trabajos de reparación se debió a la fabricación y entrega del mástil y los brazos decorativos personalizados.



El trabajo no debe afectar el flujo de tráfico durante el día en la U.S. 278 (autobús), pero puede incluir cierres periódicos del carril de giro a la derecha desde Beach City Road y cierres de carriles durante la noche en la U.S. 278 (autobús). Se insta a los automovilistas, ciclistas y peatones a que tengan cuidado al viajar por la zona de trabajo.



Para obtener más información, comuníquese con Darrin Shoemaker, ingeniero de transporte y tráfico de la ciudad, en darrins@hiltonheadislandsc.gov o al 843-341-4774.



Nuestro plan nos lleva en un viaje hacia 2040

¿Hacia dónde se dirige la ciudad de Hilton Head Island durante las próximas dos décadas? Examine las páginas de un borrador de Nuestro Plan, el Plan Integral de la Ciudad de 2020 a 2040, y lo descubrirá. Ahora está disponible para revisión y comentarios públicos. Los miembros de la comunidad y el personal han estado trabajando en el plan desde mayo del año pasado.



Nuestro Plan es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la Isla. Proporciona una línea de base de las condiciones existentes y describe los objetivos, estrategias y tácticas para el futuro de la comunidad del Town y la Isla. Este documento está elaborado como una guía dinámica e informativa que refleja los componentes integrales del tejido comunitario de la isla. También sirve como una herramienta para que los líderes de la ciudad y la comunidad fortalezcan y preserven la cultura, la imagen, el carácter y el sentido único del lugar de la isla.



El Equipo de Desarrollo de Nuestro Plan se reúne a las 2 pm del miércoles 12 de agosto para comenzar el proceso de adopción con una recomendación al Comité de Plan Integral de la Comisión de Planificación. Una serie de otras reuniones que tienen lugar para la adopción propuesta de este plan incluyen:

- 19 de agosto: Comisión de Planificación, Sesión n° 2 de información sobre nuestro plan

- 25 de agosto: Comité del plan integral, recomendación de nuestro plan

- 26 de agosto: Taller especial de la Comisión de Urbanismo con el Ayuntamiento

- 16 de septiembre: Comisión de Planificación, Audiencia Pública y Resolución de Recomendación

- 6 de octubre: Ayuntamiento, audiencia pública y primera lectura

- 20 de octubre: Ayuntamiento, segunda lectura y aprobación por ordenanza

Las fechas de las reuniones se publicarán en el calendario de reuniones en línea de la Ciudad. Además, regístrese en nuestro servicio de suscripción electrónica para recibir avisos de reuniones.



Puede revisar una copia preliminar de Nuestro plan en línea en: https://hiltonheadislandsc.gov/projects/CompPlanUpdate/documents/OurPlan2020-2040-Draft.pdf