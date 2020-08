Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber, 11 de Agosto.

Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Agosto 11 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head Island,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad con nuestros proyectos y COVID-19.

Se está trabajando en el proyecto de iluminación de Yacht Cove

Hoy, iniciamos el proyecto piloto de iluminación del techo en la intersección de Yacht Cove Drive y William Hilton Parkway (Bus.). Esperamos que estas luces mejoren la seguridad del área. J. Moore Electrical, nuestro contratista, tiene 60 días para completar el proyecto, que implica la instalación de siete postes que soportarán nueve artefactos de iluminación del techo. Una vez que J. Moore haya completado su trabajo, planeamos llegar al público para obtener comentarios sobre la estética y la efectividad de las luces. El trabajo no debe afectar el flujo del tráfico, pero se insta a los automovilistas a que tengan cuidado al viajar por la zona de trabajo.

Período de presentación de candidaturas para las elecciones generales municipales de la ciudad de Hilton Head Island

Las personas interesadas en postularse para el Concejo Municipal durante las próximas Elecciones Generales Municipales en noviembre tienen aproximadamente una semana para presentar su candidatura. Los distritos municipales 1, 3 y 6 están en elecciones. La fecha límite para presentar la candidatura es el mediodía del lunes 17 de agosto. Los formularios de presentación de candidaturas están disponibles en Town Hall, One Town Center Court. Los candidatos deben traer una identificación con foto y estar preparados para presentar una tarifa de presentación de $35, que puede pagarse en efectivo, tarjeta de crédito o cheque pagadero a la ciudad de Hilton Head Island. Debido a COVID-19, le recomendamos que llame al (843) 341-4604 y haga una cita para presentar la documentación. Las citas se pueden programar entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes. Si está interesado en saber quién se ha presentado hasta ahora, consulte la página de elecciones en nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov/council/elections.cfm.

Actualización de vivienda para la fuerza laboral

El Subcomité de OVM de la Comisión de Planificación se reunió esta mañana y aprobó un conjunto de recomendaciones sobre la vivienda de la fuerza laboral. Esas recomendaciones se enviarán a la Comisión de Planificación en pleno para su consideración en su próxima reunión el 19 de agosto. La ciudad propone enmendar la Ordenanza de administración de tierras (LMO) para agregar viviendas a trabajadores como un uso permitido por condición en ciertos distritos de zonificación y crear un Programa de Vivienda para la Fuerza Laboral y así incentivar la creación de vivienda para la fuerza laboral en la isla. Antes de la reunión del 19 de agosto, el público tiene la oportunidad de comentar sobre las enmiendas propuestas a través de nuestro portal Open Town Hall, al que se puede acceder desde la página de inicio de nuestro sitio web. Los documentos que proporcionan información básica sobre las modificaciones están disponibles a través de un enlace en el portal.

Recordatorios de reuniones

El Equipo de Desarrollo de Nuestro Plan tendrá una reunión virtual el miércoles 12 de agosto a las 2 p.m. para una revisión y recomendación de Nuestro Plan, que será nuestra hoja de ruta durante las próximas dos décadas. Un taller virtual para solicitudes de subvenciones del impuesto de alojamiento (ATAX) de 2021 es el jueves 13 de agosto de 2020 a las 9 a.m. Durante el taller, el personal compartirá información y responderá preguntas sobre el proceso de solicitud para que pueda preparar su solicitud en profundidad. Las agendas de las reuniones publicadas en nuestro sitio web brindan información sobre cómo puede participar y ver las reuniones.

Actualización COVID-19

Según el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, la evidencia demuestra que se están aumentando las altas tasas de infección por coronavirus en personas que no tienen síntomas y no saben que son infecciosas. Esto pone a todos en riesgo de contraer el virus o de transmitirlo sin saberlo a otra persona. En su nueva campaña "Fight the Spread", DHEC alienta a los habitantes de Carolina del Sur a luchar contra la propagación de COVID-19 al:

Usar una máscara en público.

Practicar el distanciamiento social.

Haciéndose la prueba.

Evitar reuniones grupales.

Lavarse las manos con regularidad.

Quedarse en casa si está enfermo.

Los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal para nuestra área están disponibles como una pantalla interactiva en el sitio web del departamento de salud en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales serían 29928 y 29926. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Felicitaciones a Hilton Head Hospital

Queremos tomarnos un momento para felicitar al Hilton Head Hospital, que este mes celebra su aniversario no. 45. Hilton Head Hospital es un proveedor de atención médica líder en nuestra región. Tener una atención médica de calidad es inmensamente importante para nuestra comunidad, y los fundadores lo reconocieron cuando sentaron las bases en 1975 para brindar atención médica a una población en crecimiento. Desde ese momento, el hospital ha satisfecho las necesidades de atención médica de la comunidad al agregar nuevos médicos, procedimientos, tecnologías, servicios y ubicaciones. Ha trabajado con organizaciones en toda la región, incluido nuestro Cuerpo de Bomberos, para brindar servicios. Más recientemente, se reunieron para responder al COVID-19. Entonces, a la administración, el personal, las enfermeras, los médicos y los miembros de la junta, les damos las gracias por todo lo que hacen para cuidarnos