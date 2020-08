Test de COVID-19 en Bluffton

El evento será mañana (miércoles), 19 de agosto, de 7 a.m. a 11 a.m. en Bluffton High School (12 H.E. McCracken Circle, Bluffton).

Estas pruebas son gratuitas y no requieren referencia ni cita con el médico.



Las siguientes organizaciones se asociaron para organizar este evento: Hilton Head Hospital, Coastal Carolina Hospital, Beaufort County Sheriff's Office, Bluffton Police Department, Bluffton Township Fire District, Hilton Head Island Fire Rescue, Beaufort County EMS, South Carolina National Guard, Volunteers in Medicine y Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur.