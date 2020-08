Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley Agosto 20 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.

Proyecto del corredor US 278

Si viaja a través de los puentes de Hilton Head Island y se pregunta qué pasa mientras contempla la vista del amanecer y el atardecer, tómese unos minutos para ver la última presentación del Departamento de Transporte de Carolina del Sur en la US 278 Proyecto Corredor. Hay un enlace a esa presentación en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. Se cubre alternativas y conceptos que los ingenieros del DOT han propuesto para el corredor US 278 entre Bluffton y Hilton Head Island, desde Moss Creek Drive hasta Spanish Wells Road. El propósito de este proyecto es abordar las deficiencias estructurales en el puente existente de MacKay Creek en dirección este, para aumentar la capacidad y reducir la congestión a lo largo de la US 278 desde Moss Creek Drive hasta Spanish Wells Road. Se pueden encontrar actualizaciones extensas sobre este proyecto en scdot278corridor.com. Puede enviar preguntas o comentarios sobre el proyecto a info@scdot278corridor.com.

Tiempo y experiencia hacen una pareja maravillosa

Esas son las cualidades que aportan nuestros maravillosos ciudadanos cuando se unen a nuestras juntas y comisiones. Esta semana, tenemos el placer de dar la bienvenida a dos nuevos miembros a nuestro Comité de Impuestos de Alojamiento. John Farrell fue nombrado miembro del sector hotelero con un mandato que termina el 30 de junio de 2021 y Jim Berghausen fue nombrado miembro de At-Large con un mandato que finaliza el 30 de junio de 2023. El Sr. Farrell es un profesional de golf de la PGA en Sea Pines Resort y vive en la isla desde hace 36 años. El Sr. Berghausen, un gerente de inversiones jubilado, ha vivido aquí 11 años.

Recordatorio de solicitud de impuestos sobre alojamiento

Las solicitudes para los Fondos de Impuestos de Alojamiento de 2021 deben enviarse electrónicamente, en forma completa, a través del sitio web de la ciudad a más tardar a las 4:00 pm del viernes 4 de septiembre de 2020. Si tiene alguna pregunta o necesita detalles adicionales, comuníquese con Cindaia Ervin al 843- 341-4646. Si tiene alguna dificultad técnica con respecto a la solicitud ATAX en línea, comuníquese con Rene Phillips al 843-341-4792 para obtener ayuda.

La Asociación de Mujeres de Hilton Head Island hace un regalo a los bomberos

Gracias a la Asociación de Mujeres de Hilton Head Island por su donación de $1000 a nuestro Departamento de Bomberos. Que lindo regalo. El personal del departamento planea utilizar la donación para comprar algunos equipos especializados. Fire Rescue se preocupa por nuestra comunidad y es bueno recibir un obsequio de una organización que se preocupa por este departamento.

Actualizaciones de COVID-19 para nuestra comunidad

Queremos que el número de contagios en nuestra comunidad disminuya, así que lo alentamos a que siga haciendo lo necesario para detener la propagación de COVID-19:

- Usar una máscara en público.

- Practicando el distanciamiento social.

- Haciéndose la prueba.

- Evitar reuniones grupales

- Lavarse las manos con regularidad.

- Quedarse en casa si está enfermo.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur mantiene datos sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal para nuestra área en su sitio web en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales serían 29928 y 29926. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19 .

Ubicaciones de prueba de COVID-19

Si necesita una prueba COVID-19, visite SCDHEC.gov o comuníquese con Hilton Head Hospital. DHEC mantiene una lista de sitios y fechas de pruebas emergentes de la comunidad en su sitio web. Estos eventos gratuitos de drive-thru no requieren una cita ni una orden médica. Además, Hilton Head Hospital ofrece pruebas libres en el drive-thru de 8 am a 12 m., de lunes a viernes. No es necesaria una cita, pero se requiere una orden médica.

Cultura HHI nos mantiene conectados con la escena artística y cultural de la Isla

Nuestra Oficina de Asuntos Culturales ha hecho un gran trabajo manteniendo conectados a artistas y organizaciones artísticas. La información sobre actividades realmente interesantes se comparte en la página de Facebook de CultureHHI. Allí encontrará información sobre clases y recorridos virtuales, entrevistas con artistas y noticias de otros recursos disponibles para mantenerlo conectado culturalmente.

Dar para ayudar a otros

Continúe apoyando a las organizaciones de nuestra comunidad que trabajan para apoyar a los necesitados.